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BEAUTY-ГАДЖЕТ: Как выбрать утюжок для волос?

Как выбрать утюжок для волос?

Ровные гладкие волосы всегда выглядят красиво. Поэтому практически у каждой девушки сегодня или уже есть утюжок для выпрямления локонов, или она планирует им обзавестись. Чтобы помочь с выбором наиболее подходящей модели утюжка, мы хотим отметить факторы, на которые необходимо обратить особое внимание.

Выравнивание волос утюжком происходит за счет нагревания пластин, которыми ты сдавливаешь и «проглаживаешь» пряди. Поэтому неудивительно, что в первую очередь нужно обратить внимание на покрытие пластин. Есть несколько различных вариантов:

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  • керамическое покрытие – самое распространенное. Оно равномерно распределяет тепло по поверхности пластин, и таким образом утюжок легко скользит по волосам, и выровнять их очень просто. При этом ты не рискуешь пережечь пряди.

Как ухаживать за тонкими и редкими волосами

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  • металлическое покрытие крайне опасно для волос, так как оно легко пережигает локоны. Если ты все же решила остановиться на этом варианте, обязательно используй сильную термозащиту.
  • тефлоновое покрытие – это один из лучших вариантов, так как оно обеспечивает легкое скольжение по волосам, и пряди не «пристают» к пластинам, даже если на них нанесено какое-либо средство по уходу за локонами.

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  • мраморное покрытие – это одна из новинок в индустрии красоты. Такое покрытие имеет охлаждающий эффект, поэтому вероятность пережечь волосы минимизируется. Это идеальный вариант для тонких и секущихся волос.
  • титановое покрытие – наиболее прочное. Такие пластины уменьшают трение и позволяют утюжку легко скользить по волосам, не травмируя их. Наиболее часто утюжки именно с титановым покрытием используются в профессиональных салонах красоты.
  • турмалиновое покрытие снимает статическое электричество с волос за счет содержания в пластинах отрицательно заряженных частиц.

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Немаловажно также выбрать подходящие пластины по ширине. Модели с широкими пластинами подойдут для густых и длинных волос, с узкими или средней ширины – для коротких и тонких, мини-утюжки справятся с челкой.  Если же ты планируешь делать локоны, обрати внимание, чтобы пластины были с закругленными краями.

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Отдай предпочтение моделям утюжков, у которых есть регулятор температуры. Это позволит тебе следить за температурой пластин и выбрать необходимый режим, который не травмирует твои волосы.

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По возможности выбирай модель утюжка с дисплеем, так намного проще выставить нужную температуру пластин, а на некоторых моделях – еще и время.

Функция автоотключения, конечно, не обязательна. Однако чтобы обезопасить себя от тяжелых мыслей «а выключила ли я утюжок?…» и не бежать сломя голову выключать его, выбирай утюжок  с этой функцией. Она сэкономит тебе кучу нервов и времени, проверено!

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Вот и все секреты! Конечно, обязательно следи, чтобы в коробке с утюжкой была гарантия, и чтобы пластины были без дефектов  – трещин, сколов, шероховатостей. Ибо за любую из этих, на первый взгляд, незаметных мелочей будут цепляться твои волосы, и как результат – травмироваться. А это нам совершенно не нужно, правда?

Фото: IStock

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