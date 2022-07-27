Ровные гладкие волосы всегда выглядят красиво. Поэтому практически у каждой девушки сегодня или уже есть утюжок для выпрямления локонов, или она планирует им обзавестись. Чтобы помочь с выбором наиболее подходящей модели утюжка, мы хотим отметить факторы, на которые необходимо обратить особое внимание.
Выравнивание волос утюжком происходит за счет нагревания пластин, которыми ты сдавливаешь и «проглаживаешь» пряди. Поэтому неудивительно, что в первую очередь нужно обратить внимание на покрытие пластин. Есть несколько различных вариантов:
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Немаловажно также выбрать подходящие пластины по ширине. Модели с широкими пластинами подойдут для густых и длинных волос, с узкими или средней ширины – для коротких и тонких, мини-утюжки справятся с челкой. Если же ты планируешь делать локоны, обрати внимание, чтобы пластины были с закругленными краями.
Отдай предпочтение моделям утюжков, у которых есть регулятор температуры. Это позволит тебе следить за температурой пластин и выбрать необходимый режим, который не травмирует твои волосы.
По возможности выбирай модель утюжка с дисплеем, так намного проще выставить нужную температуру пластин, а на некоторых моделях – еще и время.
Функция автоотключения, конечно, не обязательна. Однако чтобы обезопасить себя от тяжелых мыслей «а выключила ли я утюжок?…» и не бежать сломя голову выключать его, выбирай утюжок с этой функцией. Она сэкономит тебе кучу нервов и времени, проверено!
Вот и все секреты! Конечно, обязательно следи, чтобы в коробке с утюжкой была гарантия, и чтобы пластины были без дефектов – трещин, сколов, шероховатостей. Ибо за любую из этих, на первый взгляд, незаметных мелочей будут цепляться твои волосы, и как результат – травмироваться. А это нам совершенно не нужно, правда?
Фото: IStock