Как ухаживать за тонкими и редкими волосами

Пышная объемная копна волос – мечты каждой. Но не всем девушкам повезло иметь такие волосы. Редкие, тонкие, жидкие – именно такими нелестными словами могут описать свои локоны многие. Однако не стоит расстраиваться, если твои волосы не такие густые, как хотелось бы. Все можно исправить – и даже самые тонкие и ломкие волосинки укрепить! Мы собрали для тебя ТОП-5 советов, как ухаживать за редкими волосами, и как сделать свою шевелюру густой и объемной!

Итак, стоит с самого начала отметить, что тонкие волосы – это такая же особенность, как родинки и цвет глаз: их нельзя изменить. Ну нельзя сделать тонкие волосы толще, что бы там ни писали на баночках с масками, шампунями и бальзамами. Зато можно тонкие волосинки укрепить, и выглядеть они будут значительно лучше и здоровее! Вот увидишь, даже без утолщения можно превратить свои редкие волосы в красивую и пышную копну. Главное – терпеливо и грамотно за ними ухаживать.

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Первое и очень важное правило – это следить за своим способом жизни и питанием. Волосы реагируют на все, на каждое резкое изменения твоего настроения. Поэтому нередко стресс является причиной выпадения волос и других неприятностей – старайся избегать негатива, и твои волосы скажут тебе за это «спасибо». Питание тоже играет очень важную роль. Обязательно включи в свой рацион продукты, богатые витаминами А, Е, С, Н, группы В, а также необходимыми минералами – железом, цинком, кальцием, серой, кремнием, селеном. Они помогут волосам стать крепче и здоровее!

Второе правило: мыть тонкие волосы нужно мягкой водой. Для редких истонченных волос вода из-под крана губительна. Поэтому если ты твердо решила, что твоим волосикам нужен особый уход и забота, то придется каждый раз фильтровать воду, или же покупать питьевую бутилированную.

Как выбрать утюжок для волос?

В крайнем случае можешь вскипятить воду из-под крана и помыть голову ею. Ополаскивать волосы после мытья лучше всего прохладной минеральной водой. Маленький лайфхак: если добавить в нее таблетку аптечного кальция – волосы станут в два раза объемнее!

Третье правило! Если у тебя тонкие и редкие волосы, постарайся ограничить использование бальзамов и кондиционеров. Без них после мытья волосы будут выглядеть более густыми, а прическа – более пышной. Замени покупной ополаскиватель натуральным – например,отваром ромашки, подорожника или шалфея. Вот увидишь, так твои волосы будут оставаться чистыми намного дольше!

Правило четвертое: обязательно балуй волосы масочками! Конечно, можно в магазине найти разнообразные маски для тонких волос. Но намного лучше сделать их самостоятельно дома из натуральных ингредиентов. Выбирай рецепты масок с яичными желтками, простоквашей и жирным кефиром, сметаной, белой глиной.

Секреты окрашивания волос в домашних условиях

Маски на основе масел – оливкового, льняного и касторового – с добавлением коньяка или лимонного сока тоже оказывают благотворное влияние на тонкие волосы. Если вдобавок к пышности ты хочешь придать волосам здоровый блеск, добавь в маску пару капель апельсинового или лимонного масла!

И конечно, пятое правило – это правильный выбор расчески. Сразу откажись от пластмассовых расчёсок и вариантов с металлическими зубцами. Отдай предпочтение щёткам с натуральной мягкой щетиной или же гребешкам с деревянными зубчиками.

Если ты хочешь сделать укладку, используй разнообразные пенки и муссы – они обволакивают волоски, склеивают чешуйки и придают локонам аккуратный и ухоженный вид. Но не забывай смыть средства перед сном – это очень важно! Если же помыть голову нет сил, хотя бы тщательно вычеши средства из волос гребнем с частыми зубцами.

Вот и все секреты! Как видишь, несомненно, редкие и тонкие волосы требуют особого внимания и ухода, однако никаких сверхъестественных усилий. Запасись терпением, и очень скоро ты увидишь, как твои прежде тонкие и ломкие волосы превращаются в роскошную ухоженную и блестящую шевелюру.

Фото: IStock