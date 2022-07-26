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Глядя на фотографии знаменитостей, сверкающих ослепительными улыбками, остается только завистливо вздыхать: «Такие белоснежные зубы – это 100% фотошоп…» А вот и нет! И даже не дорогущие стоматологические процедуры. Все дело… в масле! Читай, как в домашних условиях отбелить зубы
Идеально белые зубы – мечта каждой девушки. Но как добиться того самого желанного эффекта «как в рекламе», знает далеко не каждая. Посещения стоматологов часто не дают долгосрочного эффекта, а ходить к врачу на малоприятную процедуру отбеливания зубов каждый месяц не всем позволяют финансы. Так что же делать, если в кошельке негусто, а белые зубки иметь хочется?
День стоматолога: профессионал рассказала об отбеливании зубов
Ответ простой: тебе поможет масло! Причем практически любое. Самые обычные масла – кокосовое, чайного дерева, подсолнечное, апельсиновое или оливковое – которые можно приобрести в любой аптеке, отбеливают эмаль не хуже зубных паст и порошков. А то, что безопаснее и нежнее, так точно!
Максимально быстро добиться желаемого эффекта тебе поможет масло чайного дерева. Двух капель этого чудо-средства хватает на целый день: просто капни немного на зубную щетку и тщательно почисть зубки, как сделала бы это обычной пастой. Прополощи рот простой водой и наслаждайся результатом! Эффект появится уже после первой чистки.
Если же после полоскания остался привкус или запах масла чайного дерева, который тебе неприятен, не расстраивайся. От него легко избавиться, прополоскав ротовую полость теплой водой с солью (1 ч. л. на стакан воды). Вуаля!
Повторять такую процедуру отбеливания нужно на протяжении 10 дней! В следующий раз масло чайного дерева понадобиться тебе аж через три месяца.
Масла лимона и других цитрусовых тоже отлично подойдут для этой процедуры и, помимо белоснежной улыбки, подарят тебе крепкий иммунитет на долгое время!
Если же ты решила поэкспериментировать с подсолнечным маслом, то учти, что оно обязательно должно быть нерафинированным! Эффект проявится не так быстро, как после использования масла чайного дерева, но зато подсолнечное уж точно есть у тебя дома, даже в аптеку идти не придется.
Так что, бегом за маслом. И все у тебя получится!
Фото: IStock