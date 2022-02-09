Сегодня, 9 февраля, День стоматолога! И в честь праздника Оксана Михалюк, ведущий стоматолог и блогер рассказала Новому каналу секреты отбеливания зубов

Белоснежная улыбка – признанный эталон красоты и здоровья. Достичь его вполне реально, если иметь дело с профессионалами. Современные методы позволяют отбелить зубы всего за один визит к стоматологу. Поэтому неудивительно, что популярность этой процедуры с каждым годом растет. Все мы любим каждый день употреблять в пищу такие продукты, которые точно повреждают наши зубы. Но существует один «лайфхак», который поможет уберечь эмаль от потемнения. Особое внимание следует обратить кофеманам.

— Как и любая медицинская процедура отбеливание имеет противопоказания, которые можно разделить на абсолютные и относительные. Категорически нельзя проводить процедуру отбеливания при заболеваниях пародонта (пародонтит, гингивит и другие заболевания десен), в период ношения брекетов и детям до 16 лет. Противопоказанием также является беременность и период лактации и, конечно, аллергия на перекись водорода. Отбеливание не проводят при наличии кариеса – зубы перед отбеливанием необходимо излечить. Также противопоказанием является чувствительность зубов к горячему и холодному. Поэтому прежде чем записываться на процедуру, рекомендовано прийти на консультацию, чтобы врач мог осмотреть вас, выявить возможные противопоказания, определить состояние гигиены и наличие кариеса, — отмечает Оксана.

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— Я сама обожаю кофе, поэтому могу открыть свою маленькую тайну: кофе всегда пью через соломинку, чтобы избежать прямого контакта с зубами. Относительно своей профессии, момента, когда я поняла, что хочу быть именно стоматологом, никогда не было в моей жизни. Сколько я себя помню, всегда слышала много историй о пациентах и ​​работе, сначала между моими родителями, впоследствии к ним присоединился и брат. Мнений о возможности выбрать любую другую профессию, я даже не допускала. Уже тогда мне это было очень интересно, и я с увлечением начинала свой путь, – рассказывает стоматолог.

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Стоматолог, по мнению Оксаны Михайлюк, это частично художник, одна из самых ответственных профессий, особенно когда это касается эстетики. Человек, отпускающий из своей клиники пациентов с новой улыбкой, эмоциями, желаниями и возможностями. Как ни крути, это довольно большая часть изменений во внешности. Статистика нам говорит, что 47% людей при знакомстве обращают внимание именно на улыбку.

— Самое интересное в нашей профессии для меня – это две вещи. Первая – это вся история от начальной фотографии, пока еще незнакомого тебе человека в студии, до завершения лечения, когда он с новой улыбкой и эмоциями смотрит нас себя и получает от этого удовольствие. Вторая – это стоматологические интернациональные курсы, которые мы проводим. Например Лас-Вегас, из которого мы вернулись совсем недавно, а я все еще не могу отойти от этого шквала эмоций и от тотального удовольствия. Пока ты в этой атмосфере работаешь, помогаешь, отдаешь себя на все 100%, тем самым мотивируешь самого себя, — делится Оксана Михайлюк.

Фото: IStock

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