Свадьба 2021: идеи, что подарить в этом году

Что подарить на свадьбу в 2021 году: идеи подарков на любой бюджет
Что подарить на свадьбу? Если стыдишься вручать друзьям набор постельного белья, наша подборка точно для тебя. Вдохновляйся идеями крутых подарков на свадьбу 2021 на любой кошелек
Что подарить на свадьбу в 2021 году? Эпоха ковров и сервизов окончена. В моде персонализированные подарки. Включай креатив! Есть как минимум 5 классных идей презентов на свадьбу в 2021-м:
Идеи подарков на свадьбу 2021: парные украшения
У каждой пары есть особые символы и даты, которые отображают историю их отношений и силу чувств:
– любимая песня,
– город, где состоялось предложение руки и сердца,
– место, где впервые прозвучало «я тебя люблю».
Трогательно, если украшения будут напоминать им о второй половинке и увековечат историю создания семьи. Музыку могут символизировать ноты, город – силуэт страны, а предложение – контур целующейся пары.
Выбирая парные украшения, обязательно учитывайте вкусы влюбленных. Ценителям драгоценностей можно заказать набор из запонок и броши с гравировкой. Неформалам – серьги для пирсинга в форме особого для них символа. А почитателям природы – создать или заказать персонализированные браслеты из кожи, бисера или лент. Полету мысли нет предела. Главное – больше разузнать о паре.
Идеи подарков на свадьбу 2021: фильм о влюбленных
Годы спустя никто не будет помнить деньги, подаренные на свадьбу. А вот фильм о влюбленных пересмотрят не раз. Запечатлейте моменты, которые со временем могут забыться.
Современные технологии позволяют снять видео на обычный смартфон и самостоятельно смонтировать. Не обязательно придумывать голливудский сюжет. Пусть родственники и друзья расскажут на камеру историю любви новой семьи. Видео можно дополнить фотографиями или подборкой кадров с общих праздников. Не забудьте записать пожелания от каждого – и сюрприз удастся!
Идеи подарков на свадьбу 2021: время для двоих
Медового месяца всегда мало. К тому же, после свадьбы не хочется окунаться сразу в быт. Подарите влюбленным впечатления! Выбирайте, исходя из темперамента и увлечений пары. Это может быть прогулка на яхте, пилотирование самолета, уикенд на выходные в другой стране, пикник на природе. Сертификаты впечатлений можно подобрать на любой запрос. Влюбленные смогут выбрать удобную для них дату и продолжить романтический миг.
Идеи подарков на свадьбу 2021: клятва, запечатленная в картине
Это особый, очень личный подарок, который никого не оставит равнодушным. За несколько недель до праздника запишите клятвы молодожен на диктофон в том же смартфоне. Если клятвы еще не готовы – хотя бы предложение «я тебя люблю».
И запечатлейте звуковую волну на картине. Эту услугу можно заказать в любой фотостудии. Эта картина будет не просто элементом интерьера, а символом новой семьи.
Идеи подарков на свадьбу 2021: деньги в креативной упаковке
Траты на свадьбу часто превышают бюджет молодожен. Многие пары надеются, что смогут компенсировать расходы. Поэтому деньги – всегда желанный подарок. Но преподнести их можно не только в конверте. Из них создают букеты, вкладывают в красивую коробку в виде свертков, набивают ими пиньяту, вкладывают в красивую большую шкатулку, где могут храниться деньги на расходы.
Помните, что индивидуальный подарок всегда будет ценнее для влюбленных. Не сдерживайте свою фантазию.
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