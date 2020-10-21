Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел

В этом году в экспозиции «Всесвіт тіла» можно ознакомиться с животными-гигантами

30 октября в киевском ВДНГ откроют всемирно известную выставку Гунтера фон Хагенса «Всесвіт тіла: Всередині тварин». Она будет представлена более чем ста экспонатами – это настоящие тела животных-гигантов: жителей пустыни, джунглей и океана. Во время просмотра экспозиции вы изучите строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем реальных слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов и даже человека.

В прошлом году научно-познавательная выставка «Всесвіт тіла: Цикл життя» шокировала украинцев. Увидеть тела настоящих людей, сохраненные при помощи особого метода бальзамирования – пластинации – съезжались со всех уголков страны. В этом году организаторы привезут из Германии не менее увлекательную экспозицию – тела животных. Благодаря уникальности экспонатов каждый посетитель сможет рассмотреть все системы организма в трехмерном виде.

В четвертом павильоне ВДНГ вы воочию увидите то, чего не покажут ни в одном зоопарке или музее. Оцените сердце быка, которое в пять раз больше человеческого, узнаете, почему страусы – самые быстрые бегуны, какая особенность северных оленей помогает им выжить зимой и на что способен язык жирафа. Гостей экспозиции также ждет захватывающий экспонат – тело реального человека.

Оригинальная идея анатомической выставки у Гунтера фон Хагенса появилась, когда для его Института пластинации впервые пожертвовали тело гориллы из немецкого зоопарка. А потом еще и жирафа со слоном. Пополнять экспозицию с годами удавалось благодаря участию в ветеринарных программах и сотрудничеству с зоопарками. Стоит отметить, что все животные, чьи тела использовали для создания выставки, умерли естественной смертью.

Анджелина Волли, куратор выставки «Всесвіт тіла: Всередині тварин», жена Гунтера фон Хагенса:

«Только над жирафом мы трудились более двух лет. Я с невероятным увлечением наблюдаю, как посетители тщательно изучают каждый экспонат, не скрывают своего удивления и замечают, сколько похожего у нас – людей – с животными. Оказывается, достаточно просто заглянуть под нашу кожу».

«Всесвіт тіла: Всередині тварин» создана для того, чтобы привлечь внимание людей к уменьшению популяции животных, а школьников и студентов подтолкнуть к карьере в научно-исследовательской сфере. Все пластинаты животных дополнены информационными стендами, которые доступно расскажут о ценности каждого вида для человечества.

Для безопасности посетителей на территории выставки будет действовать масочный режим, будут проводить температурный скрининг, а также в залах установят санитайзеры. Кроме того, организаторы H2D Exhibition намерены выполнять все утвержденные нормы по количеству посетителей на метр квадратный в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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