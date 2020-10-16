Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: гид по робопарку ВДНГ

На ВДНГ прибыли настоящие гиганты. Высота новых моделей роботов, которых уже сейчас можно увидеть в парке на территории Экспоцентра достигает 6 метров

Выставка «Восстание роботов» работает на территории ВДНГ с середины августа. Обитатели этого робопарка — инопланетные механические великаны, тело которых покрыто множеством космических боевых орудий. 10 металлических победоносных воинов все это время знакомились с гостями ВДНГ и лично приглашали тех опробовать интерактивные зоны и развлечения, которые уже включены в стоимость входного билета.

Благодаря этому, конец лета и начало осени стали для гостей ВДНГ по-настоящему фантастическими: с ионными бластерами в зоне лазертага, обезвреживанием космических противников в пейнтбольном тире, сражениями с роботами на ринге и фантастическими раскрасками для самых маленьких. Но на этой неделе жизнь в парке стала еще интереснее! К первой десятке роботов присоединились более усовершенствованные модели-гиганты. Их рост действительно впечатляет — роботы настолько большие, что дети на их фоне выглядит совсем крошками. Посмотреть на гигантских роботов и сделать с ними фото на память можно до 1 ноября, после парк отправится в другие страны. Каких именно роботов можно встретить на ВДНГ в этом месяце? Рассказываем в подробном гиде по выставке!

Бронкерсон Р-264

Рост— 6 метров, вес—2,3 тонны

Скорость передвижения: 20 км/ч

Прибыл на Землю 147 миллионов лет назад

Умеет летать. Кроме боевого оружия обладает убийственными кулаками.

Бронкерсон прибыл на Землю много миллионов лет назад. Принимал участие во всех освободительных и защитных операциях. Считается одним из лидеров в мире роботов. В его металлическое тело встроены ионный бластер и энергетический топор. Может разрушить даже космический корабль.

Ваксанарус Р-238

Рост — 5,7 метров, вес — 4,6 тонны.

Скорость передвижения: 67 км / ч

Прибыл на Землю 159 миллионов лет назад

Один из старейших роботов, существующих на планете Земля. Без раздумий бросается в любой бой и тем самым вдохновляет на победы других роботов. В правой руке прячет плазменную пушку и пулемет, в плечах – ракетницы, а в левой руке — меч из титана и гарпун.

Драмбот Р-534

Рост — 2,95 метра, вес — 1,9 тонны

Скорость передвижения: 45 км / ч

Прибыл на Землю 57 миллионов лет назад

Драмбот обладает уникальным набором боевых орудий и навыков. В частности, известен свой неслыханной выносливостью в боях. Оснащен ионным бластером, энергетическим мечом и лазерной винтовкой. В прошлом — активный участник строительства бункера для подполья роботов.

Бартарион Р-591

Рост — 2,85 метра, вес — 4,5 тонны

Скорость передвижения: 45 км / ч. Робоспасатель.

Прибыл на Землю 52 миллиона лет назад

Бартарион спасает раненых роботов и предоставляет им первую помощь во время космических боев. Оснащен щитом и двойным клинком. Для личной защиты в корпус робота встроена космическая пушка, которая обладает убойной силой на коротких расстояниях и разрушительной на длинных.

Флайдрон Р-511

Рост — 3 метра, вес — 2,9 тонны

Скорость передвижения: 35 км / ч

Прибыл на Землю 28 миллионов лет назад

Главная особенность этого работа — встроенный дрон, который может сканировать и передавать изображения в радиусе трех километров. В корпусе Флайдрона встроены бластер и два двуствольных лазерных пистолета. Робот хорошо бегает и получил черный пояс по карате, что позволяет ему одолеть любого противника.

Штормсоник Р-572

Рост — 2,9 метра, вес — 3,4 тонны

Скорость передвижения: 28 км / ч

Прибыл на Землю 27 миллионов лет назад

Сносит все на своем пути. Устоять перед этим роботом не может ни один противник. В корпус Штормсоника встроены энергетические кувалды и плазменные ракетные установки.

Рордж Р-569

Рост — 2,85 метра, вес — 4,1 тонны

Скорость передвижения: в режиме 74 км/ч

Прибыл на Землю 57 миллионов лет назад

Благодаря умению летать может вести бой в небе. Обладает бесконечным количеством бластеров, встроенных в корпус, поэтому может стрелять во все стороны одновременно. Если бой происходит ночью, атака этого робота напоминает яркое солнце.

Трансмоника Р-547

Рост — 3 метра, вес — 1,5 тонны

Скорость передвижения: 67 км / ч

Прибыла на Землю 34 миллиона лет назад

Робоженщина, которая умеет развивать большую скорость. В ее корпусе встроены ракетные установки, мечи и пулеметы, которые помогают Трансмонике быть достойной соперницей в бою.

Актагон Р-579

Рост — 2,5 метра, вес — 3,9 тонны

Скорость передвижения: 15 км / ч

Прибыл на Землю 38 миллионов лет назад

30 000 000 лет назад попал в плен к армии рептилоидов из соседней галактики, но со временем смог убежать. Травмы, полученные роботом в боях, оказались неисправными, поэтому теперь он передвигается с палочкой. В битвах использует лучевые гранаты, ракетную установку и энергетический топор, которыми оснащена его металлическая броня.

Фристар Р-563

Рост — 3 метра, вес — 1,8 тонны

Скорость передвижения: 55 км / ч

Прибыла на Землю 45 миллионов лет назад

Еще одна горячая «штучка», которая просто обожает масштабные бои. Именно в них Фристар может проявить все свои умения и использовать все боевое оружие. Среди ее арсенала: острый меч, титановый полумесяц-щит, аргоновые бластеры и другое оружие. Лучше не попадаться на глаза этой убийственной крошке.

Чтобы гости парка могли максимально реалистичного погрузиться в фантастическую жизнь роботов, им предлагают не только познакомиться с обитателями парка, а и принять участие в настоящем космическом бою. Обломки машин рассказывают про отважное прошлое, а обязательное оружие космических пиратов — бластеры, которые в парке также можно испытать бесплатно — дают возможность почувствовать себя участником настоящего фантастического приключения.

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