Киевлянам предлагают признаться в любви со сцены

Счастливчики смогут сделать это уже 14 февраля во время выступления Друга Ріка, Скрябін и Letay.

Необычный подарок жителям Киева решил сделать билетный оператор Karabas в рамках акции «Сезон романтических признаний». Для того, чтобы получить шанс на свои минуты славы на большой сцене в компании украинских музыкантов, нужно заполнить специальную форму на сайте. Принять участие в акции может любой желающий. Три победителя акции будут объявлены 13 февраля.

Как обещают организаторы, ради самых романтичных признаний, в День всех влюбленных они ненадолго остановят праздничный концерт #ПРОЛЮБОВ и позволят трем счастливчикам рассказать о своих чувствах прямо со сцены. Саундтреком к признанию станут песни от групп «Скрябін», «Друга Ріка» и LETAY.

Напомним, праздничный концерт состоится в клубе Stereo Plaza 14 февраля. Его участники — все влюбленные и самые лиричные артисты страны.

Украинские рок-романтики «Друга Ріка» — авторы культовых «Вже не сам», «Три хвилини» и «Так мало тут тебе», под которые в 2000-х многие переживали свои первые влюбленности.

«Скрябін» – рок-группа, любовь к которой в разное время ее творчества ощущал в своем сердце практически каждый меломан.

LETAY – тот самый парень, который покорил зрителей Нацотбора «Евровидение-2019» романтическим песенным признанием «Моя Мила».

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