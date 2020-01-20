Выходные в январе 2020 – рассказываем, что ждет украинцев в первый месяц года Белой Металлической Крысы! Будем ли отдыхать дополнительные дни? Сколько выходных будет в Украине в январе? Ответы – в материале!

Выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать?

В первый месяц 2020 года украинцам выпадет целых 10 дней дня отдыха! Традиционно, новогодние и рождественские праздники принесут не только веселье и подарки, но и дополнительные выходные – 1, 6 и 7 января. Соответственно, рабочих дней у нас будет меньше – 21.

Первый день Нового 2020 года (1 января) выпадает на среду, Сочельник, или Святвечер (6 января) – на понедельник, а Рождество (7 января) – на вторник. В эти дни мы все дружно скажем работе: «Давай, до свидания!» Субботы и воскресенья (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 января) тоже останутся за нами. Но! За дополнительные выходные нам все же придется отработать одну субботу (11 января).

Выходные в январе 2020: куда пойти?

Как мы уже сказали, в январе 2020 украинцев ждут целых 10 выходных! Чем же занять себя в свободное от работы время? У нас есть масса вариантов! Читай нашу праздничную афишу – Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве. И выбирай, куда пойти в выходные в январе!

Календарь праздничный дней на январь 2020 в Украине:

В январе 2020 в Украине празднуют не только Рождество. Обведи в календаре актуальные для себя праздничные даты, чтобы не забыть поздравить родных и близких:

8 января – день Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – день Святого апостола Стефана;

13 января – Отдание Рождества Христова (Мелании);

14 января –Старый Новый год (Василия);

18 января – Второй Святой вечер (Щедрый вечер);

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – день Иоанна Крестителя;

25 января – день Великомученицы Татьяны.

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