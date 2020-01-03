Свята починаються, а навчання скасовується! Попереду стільки крутих заходів, що ти ніяк не можеш просидіти ці канікули вдома. Тим більше, що такі вечірки бувають тільки раз на рік! І ще натякну – в казках прекрасних принців зустрічають, не лежачи на дивані. Зазвичай це відбувається на балу і саме в новорічну ніч. А раптом твій принц уже зачекався?

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №1. Новий рік 2020 на Софії

Коли: c 14 грудня – 13 січня

Де: Софійська площа

Уже 14 грудня в центрі Києва на Софійській площі відкриють традиційний зимовий ярмарок! Щорічне відкриття новорічної ялинки відбудеться 19 грудня, і в цей вечір тут виступить «Друга Ріка»! Всі новорічні та різдвяні свята будуть супроводжуватися гуляннями на площі, де відкриють великий фудкорт і встановлять красиві святкові декорації. У тебе немає планів на Новий рік? Приходь на Софійську площу і знайди собі розваги до душі!

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №2. Новорічне містечко

Коли: з 15 грудня

Де: парк Шевченка

Тут пахне дитинством! Усі малюки зможуть написати лист зі списком подарунків, які мріють отримати від святого Миколая та Діда Мороза, а також кожен маленький гість отримає смачний пряник від ельфів-помічників і зможе змайструвати власний пряниковий будиночок. Сотні вогників, красиві казкові декорації і святкова музика: час починати занурюватися в атмосферу чарівництва!

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №3. Фабрика мрій на ВДНГ

Коли: з 2 листопада

Де: ВДНГ

Нова тематична локація розпочала свою роботу на ВДНГ вже з 2 листопада. «Різдвяна фабрика мрій» – проект Клавдієвської фабрики ялинкових прикрас – розмістилася у другому павільйоні, який перетворили на казкове місто з неймовірно реалістичними декораціями. Під час прогулянки ви зможете зануритися в різдвяну атмосферу з головою, вирушити на справжню пригоду й познайомитися з процесом виготовлення скляних ялинкових прикрас, а також дізнатися таємницю здійснення мрій.

Де відсвяткувати Новий рік 2020 в Києві: список ідей

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №4. Winterra. Легенда Казкова краю

Коли: з 14 грудня

Де: ВДНГ

Цього року шоу покажуть у новому для українського глядача форматі – 5D: актори гратимуть ролі і взаємодіятимуть із залом у п’яти площинах концерт-холу. Стежачи за перфомансом на сцені, епізодами з обох боків залу й посередині партеру, а також за номерами під стелею, глядачі опиняться в самому епіцентрі подій. Шоу буде доповнене візуальними спецефектами, графікою та живим вокалом. В історії трохи змінять сюжетну лінію і збільшать кількість хореографічних і акробатичних номерів у порівнянні з попереднім сезоном.

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №5. ОСТАННЄ Донышко в руках

Коли: 28 листопада

Де: K Point

Цієї ночі будуть звучати найяскравіші хіти 90-2000х: “Руки вверх”, Иванушки Interntional, Краски, Брітні Спірс, Scooter, Backstreet Boys та багато-багато інших. І, звичайно ж, новорічні хіти! Ця вечірка буде ну дуже красивою, і такою її зробите ви самі! Адже, як казав великий Меладзе: “никто не виноват, когда в разгаре маскарад”- і це головний дрес-код і девіз цієї ночі! Дрес-код, гарний настрій і бажання танцювати до самого ранку – ОБОВ’ЯЗКОВІ! Кількість квитків обмежена і, не виключено, що в день Х продаж вже буде закрито! Поспішай придбати квиток заздалегідь. І пам’ятай: все що було на “Донышке” – залишиться на “Донышке”! Відключи пам’ять та відпусти себе вриватися від душі!

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №6. Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Коли: з 12 грудня по 2 лютого

Де: Співоче поле

13 грудня на Співочому полі відкривається новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної». Вперше відвідавши столицю на початку цього року, фестиваль повертається до Києва вже з новими казковими світловими інсталяціями. Всіх гостей чекають більше 30 ілюмінаційних локацій, дитячі зони і резиденція Санта Клауса з подарунками, фуд-зона з китайськими ресторанами, ароматний глінтвейн, ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи, а також насичена розважальна програма і багато приємних сюрпризів!

Куди поїхати на Новий рік 2020

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №7. Виставка «Всесвіт тіла»

Коли: з 1 грудня – 19 січня 2020 року

Де: ВДНГ

На виставці «Всесвіт тіла» на прикладах «живих» експонатів ви зможете простежити всі зміни, що відбуваються з тілом людини протягом життя, розкласти для себе по поличках процеси фізичної життєдіяльності, дізнатися про можливості збереження здорового організму. Щоб процес був найбільш наочним, тіла доповнюють мультимедійними установками, які в деталях розкривають їх таємниці.

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №8. Ukraine WOW

Коли: до 29 грудня

Де: Київський центральний залізничний вокзал

Залишилися лічені дні, щоб встигнути побувати на виставці, про яку гудуть усі соцмережі. Це шанс познайомитися з Україною так, ніби вона подорожує разом із вами в потягу. Три тисячі квадратних метрів. Сім тематичних блоків. Унікальні експонати та інсталяції: від перших вау-пейзажів до запахів степу і шуму моря, від стіни з бурштину та інсталяції з блискучого антрациту до побудованого у виставковому просторі тунелю кохання. Від останнього автопортрета Казимира Малевича до скульптур Олександра Архипенка, від рожевого вагона, в якому звучать сни і мрії, до віртуальної реальності, в якій ви можете політати над Батьківщиною-матір’ю, погуляти по відновленому Невицькому замку й зсередини побачити «дев’ятку» – найпотужнішу доменну піч у Європі. Тут ви зможете озвучити мультфільми про видатних українців і подивитися, як наживо тчуть унікальні українські гобелени! Приходьте всією родиною, кожен знайде заняття до душі.

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №9. Фіксі шоу «Дід Мороз існує!»

Коли: 4 та 5 січня

Де: Жовтневий Палац

Ваші діти вірять у Діда Мороза? Професор Чудаков, разом з Фіксиками, доведуть вам, що він існує! І навіть не один! Вражаюча новорічна прем’єра за участю Фіксиків і цілої компанії новорічних чарівників з різних країн світу.

Телепортація на ваших очах! Новий винахід невгамовного Генія Євгеновича дозволяє притягнути будь-який об’єкт з будь-якого куточка земної кулі. Вперше випробувати прилад Чудаков запрошує Сімку й Нолика. Разом вони намагаються телепортувати самого Діда Мороза. Бо ж як без нього в найчарівніше свято року? Але помилка приладу і перешкода від адміністратора Уми Палатовни призводять до найнесподіваніших наслідків: відразу три Діда Мороза з різних континентів опиняються на одній сцені!

«Дід Мороз існує!» – це іскрометна сімейна комедія, де кожен глядач стане учасником неймовірних пригод!

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Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №10. Театралізовану виставу на ковзанах «Холодне серце» від Disney

Коли: з 3 по 6 січня

Де: Палац спорту

У цьому році в Україні відбудеться подія, на яку чекали довгі роки – в січні Київ вперше в історії відвідає оригінальне шоу Disney. Побачити останній бестселер компанії – театралізовану виставу на ковзанах «Холодне серце» (Frozen) можна буде у Палаці спорту з 3 по 6 січня. Всього українську столицю чекає 11 вистав Disney on Ice. На сторінках Нового каналу читай п’ять причин відвідати шоу DISNEY!

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №11. 3D театр тіней VERBA SHADOW «Різдвяне королівство тіней»

Коли: 6 січня

Де: Жовтневий Палац

Перший у світі 3D Театр тіней VERBA SHADOW обожнює дарувати творчі подарунки, а особливо в новорічний період, коли всі чекають свято. Не став винятком і цей рік! Вперше в Україні VERBA SHADOW представить широкому загалу творчий експеримент, в якому поєднує мистецтво театру тіней із сучасними можливостями графіки та візуальних ефектів. До речі, американський глядач вже встиг вподобати талановитих українських хлопців і їхню інновацію на шоу «America got talent».

Театр тіней VERBA SHADOW запрошує до казкового світу улюблених із дитинства героїв і пригод! Магічне поєднання світла та тіні, політ фантазії і виклик можливостям людського тіла створять незабутнє видовище для дорослих і дітей. Глядача чекає зустріч із новорічними Ельфами, мрійливою ​​Русалочкою, відважним Геркулесом, веселим Джином і безліччю інших персонажів всесвітніх мультфільмів та казок.

Зимові канікули 2020: чим зайнятися в Києві? №12. Шоу «Лапландія 360. Інтерактивне подорож до Санти»

Коли: з 14 грудня о 12 січня

Де: Софійська площа

Все ще шукаєте з друзями новорічний настрій? Ми допоможемо налаштуватися на святковий лад! Біля головної ялинки України, на Софійській площі, розмістився портал в резиденцію Санти. А це 150 кв.м. інтерактивного контенту з елементами максимального занурення! До слова, Санта там буде сучасний, стильний і симпатичний.

У шоу «Лапландія 360. Інтерактивне подорож до Санти» задіяно 8 персонажів: сім голографічних і один реальний, який супроводжує глядачів у залі. Ще 22 мешканця Лапландії – анімовані 3D-персонажі. Шоу продумано до дрібниць. Наприклад, коли ельф каже: «Відчуваєте? Запах різдвяного печива!»- глядачі відчувають, адже в залі використовуються ароматизатори печива і кориці.

Шоу обіцяє бути унікальним і захоплюючим. Адже за спиною Starlight Entertainment реалізація успішних проектів «Вартові Мрій», «Дім таємнічіх пригод», шоу 5D «Winterra. Легенда Казкова краю», шоу-казки «Резиденція Діда Мороза».

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