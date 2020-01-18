Простой рецепт курицы карри с кокосовым молоком
Ты наверняка слышала про такое блюдо, как «курица карри». Его практически всегда можно найти в меню любого ресторана, а вот готовить это достаточно простое блюдо умеют далеко не все. Для правильного вкуса курицы и приправы «карри» (как думают многие!) будет недостаточно! Нужно собрать весь список ингредиентов. А дальше – намного проще! Итак, записывай рецепт нежной и ароматной курицы карри.
Для приготовления настоящей курицы карри, тебе понадобится:
- кокосовое молоко – 400 мл
- куриное филе – 2 шт
- лук – 1 шт.
- молотый красный перец по вкусу
- лайм – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- тертый имбирь – 2 ч.л.
- куркума – 2 ч.л.
- карри – 2 ч.л.
Теперь можно приступать к приготовлению!
Сперва нарежь филе на небольшие кусочки. Не забудь предварительно удалить жир и сухожилия с помощью острого ножа.
Затем мелко поруби лук и чеснок, и добавь немного красного перца и имбирь. Получившуюся смесь обжарь на подсолнечном масле до румяной корочки. Когда лук станет розовым, добавь кусочки филе.
Через 5 минут посыпь курицу куркумой и карри, вылей в сковороду два стакана кокосового молока и выжми сок из лайма. Оставь блюдо тушиться на среднем огне на 40 минут!
Готово! Подавать курицу карри лучше всего с пресным рисом.
Приятного аппетита!
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