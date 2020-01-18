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Простой рецепт курицы карри с кокосовым молоком


Ты наверняка слышала про такое блюдо, как «курица карри». Его практически всегда можно найти в меню любого ресторана, а вот готовить это достаточно простое блюдо умеют далеко не все. Для правильного вкуса курицы и приправы «карри» (как думают многие!) будет недостаточно! Нужно собрать весь список ингредиентов. А дальше – намного проще! Итак, записывай рецепт нежной и ароматной курицы карри.   

Для приготовления настоящей курицы карри, тебе понадобится:

  • кокосовое молоко – 400 мл
  • куриное филе – 2 шт
  • лук  – 1 шт.
  • молотый красный перец по вкусу
  • лайм –  1 шт.
  • чеснок  – 4 зубчика
  • тертый имбирь – 2 ч.л.
  • куркума – 2 ч.л.
  • карри – 2 ч.л.

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Теперь можно приступать к приготовлению!

Сперва нарежь филе на небольшие кусочки. Не забудь предварительно удалить жир и сухожилия с помощью острого ножа.

Затем мелко поруби лук и чеснок, и добавь немного красного перца и имбирь. Получившуюся смесь обжарь на подсолнечном масле до румяной корочки. Когда лук станет розовым, добавь кусочки филе.

Через 5 минут  посыпь курицу  куркумой и карри, вылей в сковороду два стакана кокосового молока и выжми сок из лайма. Оставь блюдо тушиться на среднем огне на 40 минут!

Готово! Подавать курицу карри лучше всего с пресным рисом.

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Приятного аппетита!

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