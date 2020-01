Хотя праздники почти закончились, не время грустить и валяться на диване! Сериалы посмотреть еще успеете! А пока наслаждайтесь последними в этом сезоне новогодними ивентами, ведь для большинства из них выходные 11-12 января – финальные!

Песни из «Короля Льва» в исполнении хора

Когда: 12 января

Где: Caribbean Club Concert Hall

Вход: 0 – 250 грн

В этот вечер будет звучать музыка и песни из мультфильма «Король Лев» в исполнении госпел-хора Gospel Company. В столичном Caribbean Club Concert Hall музыканты сыграют программу, которая уже несколько раз собирала аншлаги. Гостей ждут известные композиции Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King и другие в виртуозном исполнении и авторской аранжировке. «Король Лев» – это идеальное музыкальное сопровождение для праздников и праздничного настроения. 12 января вы получите удовольствие от хороших песен из легендарного мультфильма!

Рождественская феерия

Когда: 12 января

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Вход: 50 грн

Рождественская феерия – это праздничное действо со всеми самыми яркими обрядами, традициями, атрибутами и героями украинских новогодне-рождественских праздников! Гостей ждет парад вертепов от центрального входа в музей в 13:00, проходка и конкурс рождественской звезды, рождественская Шопка, святой Николай, Коза, Василий и Маланка, колядки, поздравления, засевания и праздничный рождественский концерт на Певческом поле. Будет весело! А также вы можете присоединится к конкурсу «Рождественская звезда вашей семьи»: изготовьте свою семейную звезду, посетите с ней музей и получите рождественский подарок.

Зимняя страна на ВДНГ

Где: ВДНГ

Когда: 11-12 января, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн

Популярное место для семейного отдыха – тематический парк-фестиваль «Зимняя Страна на ВДНХ» – ждет своих маленьких гостей, у которых уже заканчиваются каникулы. Здесь есть множество возможностей весело провести время на различных активностях – на катке и тюбингових горках, в парке ледяных скульптур, на рождественской ярмарке, в контактном зоопарке и на ферме бабочек… Также есть различные спектакли, выставки, экскурсии – как на свежем воздухе, так и в павильонах.

Рождественская Фабрика Грез

Где: ВДНГ

Когда: до 19 января

Вход: 200 грн

Одна из самых любимых локаций на ВДНГ в праздничный период – настоящий европейский городок со своим предприятием – фабрикой елочных украшений. Трудолюбивые местные жители – эльфы – старательно исполняют желания всех гостей и устраивают для детей увлекательную интерактивную игру. Группы проходят всеми цехами фабрики, знакомятся с процессом изготовления игрушек и узнают рецепт исполнения желаний. Каждый ребенок обязательно сделает елочный шарик своими руками. Фойе павильона оформлено в виде праздничной ярмарки, где можно выпить кофе и купить домой игрушки!

Фестиваль-квест «Новогодние путешествия»

Когда: 11 – 12 января

Где: Samskara в Киеве

Вход: от 300 грн

Впервые в Киеве состоится фестиваль-квест «Новогодние путешествия», в рамках которого вас ждет сказочное путешествие сквозь магические миры! Этот квест будет интересен и взрослым, и подросткам, и детям от 4-х лет – для всех организаторы подготовили развлекательные программы и подарки. Всех гостей ждёт красивая бьюти-зона, фото-локации, новогодние развлечения в виртуальной реальности, интеллектуальные игры, мастерская подарков и многое другое. Приходите всей семьей!

Новый год на Софии. Закрытие

Когда: 11 – 12 января

Где: Софийская площадь

Вход свободный

Осталось совсем немного праздничных дней! 11 января на главной сцене Киева праздничное настроение будут создавать Оркестр НАОНИ и World music trio «GERZ». А 12 января перед всеми гостями выступят DJ Slap&HAOHИ и Orchestra DJ Deluxesound. Успейте посетить главную киевскую новогоднюю локацию, где все еще ярко сияет огнями елка, работает фудкорт с глинтвейнами, ароматной выпечкой и сладостями, кружит карусель и звучат рождественские мелодии!

Winterra. Легенда казкового краю

Когда: до 12 января

Где: ВДНГ

Вход: от 390 грн

Успейте посетить последние в этом году шоу Winterra. Легенда казкового краю в новом для украинского зрителя формате – 5D: актеры играют роли и взаимодействуют с залом в пяти плоскостях концерт-холла. Следя за перфомансом на сцене, эпизодами с обеих сторон зала и посредине партера, а также за номерами под потолком, вы окажетесь в самом эпицентре событий. Шоу дополнено визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом. В истории немного изменили сюжетную линию и увеличили количество хореографических и акробатических номеров по сравнению с предыдущим сезоном.

