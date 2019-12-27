5D шоу «Winterra»: чем удивит интерактивное шоу?

Не знаете, где повеселиться на Новый год всей семьей? Обратите внимание на 5D шоу «Winterra. Легенда казкового краю», которое проходит на ВДНХ.

Режиссеры-постановщики шоу Константин Томильченко и Александр Братковский в новом сезоне применили ряд wow-эффектов, чтобы создать максимально праздничную атмосферу. Если вас огорчает отсутствие снега, можете смело насладиться снегопадом на шоу 5D «Winterra». Только за один сеанс там используют около 40 кг метафана, а в общем – более 1,5 тонны!

В этом сезоне шоу дополнили новыми номерами. Самый неожиданный из них – танцевально-акробатическая постановка с фитболами. По сюжету главный герой на пути к Морозу встречает зверей, знакомится с ними и учит их лепить снеговика. Это превращается в задорную игру с фитболами, где персонажи выполняют различные комбинации и трюки. По словам Александра Братковского, реализации этого замысла была сложной. Чтобы отрепетировать номер до идеала, ушло 2 месяца! К слову, шоу стало более танцевальным, а в актерском составе добавилось еще 8 танцоров. Всю хореографию ставил экс-участник шоу «Танцюють всі» Максим Пекний.

Попадая в зал, зрители замечают 6 огромных фигур зверей по периметру зала. Каждая из них – около 2 метров в диаметре. Они являются частью постановки и оживают в определенный момент. Как все происходит, лучше увидеть собственными глазами! А под самым потолком концерт-холла над зрителями пролетают актеры на высоте 10 метров на специальном троллее.

Главные герои шоу – Рассказчик, Мороз и Старший брат – вводят зрителей в историю при помощи песен, которые исполняют вживую. Автором саундтреков выступил Юрий-Юркеш Юрченко.

Сходить на 5D шоу «Winterra. Легенда казкового краю» можно на протяжении всех зимних праздников – до 12 января включительно. Шоу проходит в концерт-холле ВДНХ – пр-т Академика Глушкова, 1, Павильон №9. Стоимость билетов колеблется от 250 до 2499 грн.

Организатором традиционно выступила компания Starlight Entertainment – создатели популярных шоу «Вартові Мрій», «Дім Таємничих Пригод», шоу-сказки «Резиденция Деда Мороза», а также шоу «Лапландия 360. Интерактивное путешествие к Санте», которое в эти дни идет на Софийской площади.

Создайте себе и родным праздничное настроение!