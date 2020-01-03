Праздники начинаются, а учеба отменяется! Впереди столько крутых мероприятий, что ты никак не можешь просидеть эти каникулы дома, тем более что такие вечеринки бывают только раз в году! И еще намекну – в сказках прекрасных принцев встречают, не лежа на диване. Обычно это происходит на балу и именно в новогоднюю ночь. А вдруг твой принц уже заждался?

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №1. Новый год 2020 на Софии

Когда: c 14 декабря – 13 января

Где: Софийская площадь

Вход: свободный

Уже 14 декабря в центре Киева на Софийской площади откроют традиционную зимнюю ярмарку! Ежегодное открытие новогодней елки состоится 19 декабря, и в этот вечер здесь выступит «Друга Ріка»! Все новогодние и рождественские праздники будут сопровождаться гуляниями на площади, где откроют большой фудкорт и установят красивые праздничные декорации. У тебя нет планов на Новый год? Приходи на Софийскую площадь и найди себе развлечения по душе!

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №2. Новогодний городок

Когда: с 15 декабря

Где: парк Шевченко

Здесь пахнет детством! Все малыши смогут написать письмо со списком подарков, которые мечтают получить от святого Николая и Деда Мороза, а также каждый маленький гость получит вкусный пряник от эльфов-помощников и сможет смастерить собственный пряничный домик. Сотни огоньков, красивые сказочные декорации и праздничная музыка: пора начинать погружаться в атмосферу волшебства!

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №3. Фабрика желаний на ВДНГ

Когда: со 2 ноября

Где: ВДНГ

Новая тематическая локация начала свою работу на ВДНГ уже со 2 ноября. «Рождественская фабрика грез» – проект Клавдиевской фабрики елочных украшений – разместилась во втором павильоне, который превратили в сказочный город с невероятно реалистичными декорациями. Во время прогулки вы сможете окунуться в рождественскую атмосферу с головой, отправиться в настоящее приключение и познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений, а также узнать тайну исполнения желаний.

Где отпраздновать Новый год 2020 в Киеве: список идей

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №4. Winterra. Легенда казкового краю

Когда: с 14 декабря

Где: ВДНГ

В этом году шоу покажут в новом для украинского зрителя формате – 5D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла. Следя за перфомансом на сцене, эпизодами с обеих сторон зала и посредине партера, а также за номерами под потолком, зрители окажутся в самом эпицентре событий. Шоу будет дополнено визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом. В истории немного изменят сюжетную линию и увеличат количество хореографических и акробатических номеров по сравнению с предыдущим сезоном.

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №5. ПОСЛЕДНЕЕ Донышко в руках

Когда: 28 декабря

Где: K Point

В эту ночь будут звучать самые яркие хиты 90-2000х: “Руки вверх”, Иванушки Interntional, Краски, Бритни Спирс, Scooter, Backstreet Boys и многие-многие другие. И, конечно же, новогодние хиты! И эта вечеринка будет ну очень красивой, и сделаете ее такой ВЫ САМИ! Как сказал великий Меладзе: “никто не виноват, когда в разгаре маскарад” — и это главный дресс-код и девиз этой ночи! Дресс-код, хорошее настроение и желание танцевать до самого утра — ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! Количество билетов ограничено и, не исключено, что в день Х продажа уже будет закрыта! Поспеши приобрести билет заранее. И помни: все что было на “Донышке” — останется на “Донышке”! Отключи память и отпусти себя врываться от души!

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №6. Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

Когда: с 12 декабря по 2 февраля

Где: Певчее поле

13 декабря на Певческом поле открывается новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной». Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями. Всех гостей ждут более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санта Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами, ароматный глинтвейн, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы, а также насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов!

Куда поехать на Новый год 2020

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №7. Выставка «Вселенная тела»

Когда: с 1 декабря – 19 января 2020 года

Где: ВДНГ

На выставке «Вселенная тела» на примерах «живых» экспонатов вы сможете проследить все изменения, происходящие с телом человека на протяжении жизни, разложить для себя по полочкам процессы физической жизнедеятельности, узнать о возможностях сохранения здорового организма. Чтобы процесс был наиболее наглядным, тела дополняют мультимедийными установками, которые в деталях раскрывают их тайны.

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №8. Ukraine WOW

Когда: до 29 декабря

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал

У вас остались считанные дни, чтобы успеть побывать на выставке, о которой гудят все соцсети. Это шанс познакомиться с Украиной так, будто она путешествует вместе с вами в поезде. Три тысячи квадратных метров. Семь тематических блоков. Уникальные экспонаты и инсталляции: от первых вау-пейзажей к запахам степи и шуму моря, от стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного в выставочном пространстве тоннеля любви. От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко, от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой вы можете полетать над Родиной-матерью, погулять по восстановленному Невицкому замку и изнутри увидеть «девятку» – самую мощную доменную печь в Европе. Здесь вы сможете озвучить мультфильмы о выдающихся украинских и посмотреть, как вживую ткут уникальные украинские гобелены! Приходите всей семьей, каждый найдет занятие по душе.

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №9. Фикси шоу «Дед Мороз существует!»

Когда: 4 и 5 января

Где: Октябрьский Дворец

Ваши дети верят в Деда Мороза? Профессор Чудаков и Фиксики докажут вам, что он существует! И даже не один! Впечатляющая новогодняя премьера с участием Фиксиков и целой компании новогодних волшебников из разных стран.

Телепортация на ваших глазах! Новое изобретение неугомонного Гения Евгеньевича позволяет приманить любой объект из любой точки земного шара. Впервые испытать прибор Чудаков приглашает Симку и Нолика. Вместе они пытаются телепортировать самого Деда Мороза – ведь как без него в самый волшебный праздник года? Но ошибка прибора и помеха от администратора Умы Палатовны Занозиной приводит к самым неожиданным последствиям: сразу три Деда Мороза с разных континентов окажутся на одной сцене!

«Дед Мороз существует!» – это искрометная семейная комедия, где каждый зритель станет участником невероятных приключений!

Выходные в декабре 2019: сколько будем отдыхать на Католическое Рождество и куда пойти

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №10. 3D театр теней VERBA SHADOW «Рождественское королевство теней»

Когда: 6 января

Где: Октябрьский Дворец

Первый в мире 3D Театр теней VERBA SHADOW обожает дарить творческие подарки, а особенно в новогодний период, когда все ждут праздник. Не стал исключением и этот год! Впервые в Украине VERBA SHADOW представит широкой публике творческий эксперимент, в котором команда сочетает искусство театра теней с современными возможностями графики и визуальных эффектов. Кстати, американский зритель уже успел полюбить талантливых украинских ребят и их инновацию на шоу «America got talent».

Театр теней VERBA SHADOW приглашает в сказочный мир любимых с детства героев и приключений! Магическое сочетание света и тени, полет фантазии и вызов возможностям человеческого тела создадут незабываемое зрелище для взрослых и детей. Зрителя ждет встреча с новогодними Эльфами, мечтательной Русалочкой, отважным Геркулесом, веселым Джином и множеством других любимых персонажей всемирных мультфильмов и сказок.

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №11. Театрализованное представление на коньках «Холодное сердце» от Disney

Когда: с 3 по 6 января

Где: Дворец спорта

В этом году в Украине состоится событие, которое ждали долгие годы — в январе Киев впервые в истории посетит оригинальное шоу Disney. Увидеть последний бестселлер компании — театрализованное представление на коньках «Холодное сердце» (Frozen) можно будет во Дворце спорта с 3 по 6 января. Всего украинскую столицу ждет 11 спектаклей Disney on Ice. На страницах Нового канала читай пять причин посетить шоу DISNEY!

Зимние каникулы 2020: чем заняться в Киеве? №12. Шоу-путешествие «Лапландия 360. Интерактивное путешествие к Санте»

Когда: с 14 декабря по 12 января

Где: Софийская площадь

Все еще ищете с друзьями новогоднее настроение? Мы поможем настроиться на праздничный лад! Возле главной елки Украины, на Софийской площади, разместился портал в резиденцию Санты. А это 150 кв.м. интерактивного контента с элементами максимального погружения! К слову, Санта там будет современный, стильный и симпатичный.

В шоу-путешествии «Лапландия 360. Интерактивное путешествие к Санте» задействовано 8 персонажей: семь голографических и один реальный, сопровождающий зрителей в зале. Еще 22 обитателя Лапландии – анимированные 3D-персонажи. Шоу продумано до мелочей. Например, когда эльф говорит: «Чувствуете? Запах рождественского печенья!» – зрители его чувствуют, ведь в зале используются ароматизаторы печенья и корицы.

Шоу обещает быть уникальным и захватывающим. Ведь за спиной Starlight Entertainment реализация успешных проектов «Вартові Мрій», «Дім таємничих пригод», шоу 5D «Winterra. Легенда казкового краю», шоу-сказки «Резиденція Діда Мороза».

Читай также:

Что приготовить на Новый год 2020 – год Крысы

Год кого будет 2020? Что нам готовит Новый год Металлической крысы