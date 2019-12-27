Пришло время выбирать, куда поехать на Новый год 2020. Предлагаем начать планировать свое праздничное путешествие уже сейчас. Ведь Кевин останется дома один уже совсем скоро, а вот вся его семья махнет на отдых. Поэтому если не хочешь повторить его судьбу, имеем для тебя несколько вариантов, куда поехать на Новый год 2020. Выбирай самый близкий по настроению, и не забудь о друзьях и семье!

Украинская зима. Куда поехать на Новый год в Украине

Украинский Новый год классно встречать в компании друзей и родных в любом уголке страны. Но если хочешь чего-то особенно праздничного в стиле новогодних и рождественских фильмов, обрати внимание на ивенты в Киеве, Одессе и Львове!

В новогоднем Киеве на Софийской площади тебя будет ждать главная елка Украины, которая в этом году достигнет в высоту 28-ми метров. А сама площадь превратится в четыре Королевства – вкуса, подарков, развлечений и лайков для Insta-звезд. Между ними будет курсировать волшебный полярный экспресс, который погрузит тебя в зимнее путешествие. На Подоле можно будет покататься на стрит-арт катке и небольших горках. Детей будет встречать Святой Николай в своей резиденции. А рождественская фабрика грез на ВДНХ исполнит любое желание. Встреться с эльфами, разрисуй собственную елочную игрушку и погрузись в настоящую атмосферу рождественской мастерской.

Выходные на Новый год 2020: как будет отдыхать Украина?

Если ты решишься на путешествие в Одессу зимой, готовься увидеть город совсем другим. Холодное море, но такой теплый прием одесситов. Особенно очаровательно будет выглядеть знаменитая улица Дерибасовская – вся в ярких гирляндах и декорациях, она приведет тебя к елке.

Самым новогодне-рождественским городом Украины является Львов. Его магическая атмосфера, старинные улочки и архитектурные шедевры добавляют настоящей теплоты и европейскости Новому году. На проспекте Свободы и площади Рынок устроят Львовскую рождественскую ярмарку – единственную в Украине европейского образца. Невероятные рождественские вкусности – галицкие пончики, глинтвейн, вареники и другие традиционные блюда; уличная зона, на которой можно будет всю эту вкуснятину попробовать; праздничные сувениры и работы львовских художников. Там же будет расположена и новогодняя елка. Покатайся на большом рождественском катке и поднимись на смотровую площадку на Ратуше. Оттуда открывается просто невероятный вид на заснеженный Львов!

Европейская зима. Куда поехать на Новый год в Европе

Как же хорошо, что в Украине теперь есть безвизовый режим. Хочешь поехать на Новый год в Европу? Просто забронируй жилье, купи билеты, а о визе – забудь. Особенно очаровательно заснеженными выглядят Польша, Словакия, Румыния, Австрия, Венгрия и Чехия. Новый год – не такой популярный праздник в Европе, там громче и пышнее празднуют католическое Рождество 25 декабря. Поэтому советуем выезжать немного раньше, чтобы насладиться красотой и атмосферой европейских праздников по полной.

А вот если на Новый год 2020 хочется большей экзотики, магии, и бюджет позволяет, отправляйся в Финляндию. Родина Санта Клауса, олени и настоящее Северное сияние. Такую красоту обязательно нужно увидеть.

Горы: СноубордVSЛыжи. Куда поехать на Новый год в горы

Если же Новый год 2020 ассоциируется у тебя только с горами, тогда бронируй отель и покупай скипасы сию же минуту. Потому что дальше будет еще дороже. Украинские Карпаты подойдут тем, кто устал от городского шума и суеты и хочет отдохнуть душой и зарядиться энергией от гор. Почувствуй всю красоту карпатских склонов, катаясь в Буковеле, Драгобрате или Славском. Но сначала определись для себя: сноуборд или лыжи. От этого зависит немало.

Один дома: Нью-Йорк. Куда поехать на Новый год в США

Говорят, что один из самых очаровательных городов в мире в новогодне-рождественский период –Нью-Йорк. Наверное, это после второй части знаменитого и любимого всеми фильма «Один дома». Тогда Кевин перепутал рейсы и случайно прилетел в Большое Яблоко. Волшебная елка у Рокфеллер-центра вернула ему маму – вот такое праздничное чудо.

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Если запланируешь путешествие в Нью-Йорк, помни, что здесь нужна виза. Без нее тебя в самолет не пустят. Ты не Кевин МакКалистер.

Вдоволь нагулявшись по улочкам Нью-Йорка, обходив все магазины и ярмарки, приходи встречать Новый год на Таймс-Сквер. Даже если окажешься в городе один, многотысячная толпа не позволит почувствовать себя одиноким. К тому же, можно найти, кого поцеловать в полночь. Для американцев Новый год – это просто классная вечеринка.

Морько ждет. Куда поехать на Новый год на море

Достала наша украинская суровая зима? Тогда айда на море! Предлагаем следующие варианты: Египет, Израиль, ОАЭ, Таиланд, Иордания, Вьетнам, Гоа, Шри-Ланка, Бали. Море зимой – это лучший вариант для тех, кто не может терпеть страшную жару.

Лениво лежи себе на пляже, купайся в море, спи вволю и делай много фоточек. Не забывай пользоваться солнцезащитным кремом. И честно бери отпуск, а не больничный, потому что негоже возвращаться из него с крутым загаром.