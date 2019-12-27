Куда поехать на Новый год 2020
Пришло время выбирать, куда поехать на Новый год 2020. Предлагаем начать планировать свое праздничное путешествие уже сейчас. Ведь Кевин останется дома один уже совсем скоро, а вот вся его семья махнет на отдых. Поэтому если не хочешь повторить его судьбу, имеем для тебя несколько вариантов, куда поехать на Новый год 2020. Выбирай самый близкий по настроению, и не забудь о друзьях и семье!
Украинская зима. Куда поехать на Новый год в Украине
Украинский Новый год классно встречать в компании друзей и родных в любом уголке страны. Но если хочешь чего-то особенно праздничного в стиле новогодних и рождественских фильмов, обрати внимание на ивенты в Киеве, Одессе и Львове!
В новогоднем Киеве на Софийской площади тебя будет ждать главная елка Украины, которая в этом году достигнет в высоту 28-ми метров. А сама площадь превратится в четыре Королевства – вкуса, подарков, развлечений и лайков для Insta-звезд. Между ними будет курсировать волшебный полярный экспресс, который погрузит тебя в зимнее путешествие. На Подоле можно будет покататься на стрит-арт катке и небольших горках. Детей будет встречать Святой Николай в своей резиденции. А рождественская фабрика грез на ВДНХ исполнит любое желание. Встреться с эльфами, разрисуй собственную елочную игрушку и погрузись в настоящую атмосферу рождественской мастерской.
Выходные на Новый год 2020: как будет отдыхать Украина?
Если ты решишься на путешествие в Одессу зимой, готовься увидеть город совсем другим. Холодное море, но такой теплый прием одесситов. Особенно очаровательно будет выглядеть знаменитая улица Дерибасовская – вся в ярких гирляндах и декорациях, она приведет тебя к елке.
Самым новогодне-рождественским городом Украины является Львов. Его магическая атмосфера, старинные улочки и архитектурные шедевры добавляют настоящей теплоты и европейскости Новому году. На проспекте Свободы и площади Рынок устроят Львовскую рождественскую ярмарку – единственную в Украине европейского образца. Невероятные рождественские вкусности – галицкие пончики, глинтвейн, вареники и другие традиционные блюда; уличная зона, на которой можно будет всю эту вкуснятину попробовать; праздничные сувениры и работы львовских художников. Там же будет расположена и новогодняя елка. Покатайся на большом рождественском катке и поднимись на смотровую площадку на Ратуше. Оттуда открывается просто невероятный вид на заснеженный Львов!
Европейская зима. Куда поехать на Новый год в Европе
Как же хорошо, что в Украине теперь есть безвизовый режим. Хочешь поехать на Новый год в Европу? Просто забронируй жилье, купи билеты, а о визе – забудь. Особенно очаровательно заснеженными выглядят Польша, Словакия, Румыния, Австрия, Венгрия и Чехия. Новый год – не такой популярный праздник в Европе, там громче и пышнее празднуют католическое Рождество 25 декабря. Поэтому советуем выезжать немного раньше, чтобы насладиться красотой и атмосферой европейских праздников по полной.
А вот если на Новый год 2020 хочется большей экзотики, магии, и бюджет позволяет, отправляйся в Финляндию. Родина Санта Клауса, олени и настоящее Северное сияние. Такую красоту обязательно нужно увидеть.
Горы: СноубордVSЛыжи. Куда поехать на Новый год в горы
Если же Новый год 2020 ассоциируется у тебя только с горами, тогда бронируй отель и покупай скипасы сию же минуту. Потому что дальше будет еще дороже. Украинские Карпаты подойдут тем, кто устал от городского шума и суеты и хочет отдохнуть душой и зарядиться энергией от гор. Почувствуй всю красоту карпатских склонов, катаясь в Буковеле, Драгобрате или Славском. Но сначала определись для себя: сноуборд или лыжи. От этого зависит немало.
Один дома: Нью-Йорк. Куда поехать на Новый год в США
Говорят, что один из самых очаровательных городов в мире в новогодне-рождественский период –Нью-Йорк. Наверное, это после второй части знаменитого и любимого всеми фильма «Один дома». Тогда Кевин перепутал рейсы и случайно прилетел в Большое Яблоко. Волшебная елка у Рокфеллер-центра вернула ему маму – вот такое праздничное чудо.
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Если запланируешь путешествие в Нью-Йорк, помни, что здесь нужна виза. Без нее тебя в самолет не пустят. Ты не Кевин МакКалистер.
Вдоволь нагулявшись по улочкам Нью-Йорка, обходив все магазины и ярмарки, приходи встречать Новый год на Таймс-Сквер. Даже если окажешься в городе один, многотысячная толпа не позволит почувствовать себя одиноким. К тому же, можно найти, кого поцеловать в полночь. Для американцев Новый год – это просто классная вечеринка.
Морько ждет. Куда поехать на Новый год на море
Достала наша украинская суровая зима? Тогда айда на море! Предлагаем следующие варианты: Египет, Израиль, ОАЭ, Таиланд, Иордания, Вьетнам, Гоа, Шри-Ланка, Бали. Море зимой – это лучший вариант для тех, кто не может терпеть страшную жару.
Лениво лежи себе на пляже, купайся в море, спи вволю и делай много фоточек. Не забывай пользоваться солнцезащитным кремом. И честно бери отпуск, а не больничный, потому что негоже возвращаться из него с крутым загаром.