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ТОП — 5 упражнений для домашних тренировок

5 упражнений для домашних тренировок

Для многих спорт стал образом жизни. Люди регулярно ходят в тренажерные залы, следят за своим питанием, бегают и участвуют в соревнованиях. И если вы еще только думаете о том, чтобы начать заниматься спортом, попробуйте несколько простых упражнений дома. Советует соосновательница и главный тренер спортхаба ЕБШ Юлия Шум.

№1. Альпинист (Mountain Climbers)

Незаменим для избавления от лишнего веса, при его выполнении повышается пульс и сжигаются калории. Способствует укреплению мышц живота, ног и рук, держит их в тонусе. Это кардио-упражнение успешно заменяет популярную планку.

1 Альпинист

№2. Лодочка со сведением лопаток, или «Супермен»

Упражнение относится к категории «статических», которые важны для формирования эстетического телосложения и силуета. При его выполнении задействуются и укрепляются спинные и брюшные мышцы. Укрепляет мышечный корсет, формирует красивую осанку и помогает качественно проработать мышцы пресса.

2 лодочка

№3. Берпи

Это упражнение обязательно должно быть в программе тренировок. Особенно если цель — сбросить лишний вес и продолжать держать себя в форме. «Берпи» развивает силу, выносливость и способствует улучшению координации.

3 берпи

При тренировке задействуются все группы мышц, в особенности — пресс, плечи и ягодицы.

3 берпи збоку

№4. Выпады в прыжке

Это функциональное упражнение, которое будет незаменимым в кардио-тренировках. Выпады способствуют повышению силы и выносливости мышц ног. Упражнение следует выполнять беспрерывно, и даже в промежутках продолжать пружинить, таким образом добавляя нагрузку на нижнюю часть тела.

4 выпады

№5. Jumping Jack

Это прыжки с одновременным разведением рук и ног. Jumping Jack очень часто используют в программах кардио, разминках и тренировках с повышенной интенсивностью. Основная нагрузка при выполнении упражнения идет на бедра, живот и икры.

5 Jumping Jack

Все упражнения не требуют использования тренажеров или дополнительного оборудования. Они отлично подойдут для ежедневных тренировок и разминок в домашних условиях или на свежем воздухе. Комплекс этих упражнений поможет одновременно прокачать выносливость, силу и сформировать подтянутый силуэт. Так что пользуйтесь на здоровье!

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