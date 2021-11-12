Мода 2021: модная верхняя одежда этой осени

Конец августа — время, чтобы готовиться быть стильной и красивой осенью. Думаешь, что покупать: короткую куртку или длинное пальто? Сейчас мы все тебе расскажем и поможем выбрать модную верхнюю одежду на осень 2021 года.

Начнем с общих пунктов, чтобы лучше понять характер моды этой осенью. Удобство и самовыражение — главные тенденции, которых стоит придерживаться. Наконец мировые дизайнеры начинают понимать, что современная женщина — не манекенщица с подиума, а живой человек, у которого множество дел. Поэтому и одежда должна быть такой, чтобы все успевать и стильно выглядеть. Поэтому в этом сезоне модно все: от уличного спортивного стиля до классического. Выбирай, что твое.

Длину для своей верхней одежды выбирай тоже любую. Можно носить изделия в пол, миди, по колено и укороченные фасоны. В качестве основного материала будет использоваться кашемир, плащевка, драп, замша. В моде искусственный мех — забудь наконец о натуральном, оставь лучше его животным.

А также в моде будут такие образы и детали: в стиле 80-х; цвет металлик; принты (клетка разного размера, цветы, горошек, полоски) животное окраски; ковбойский стиль; вышивка и аппликации на дениме.

Модные цвета

Пастельные тона этой осенью — это любовь. Спокойные оттенки ярких цветов придадут свежести твоему образу. Смело покупай изделия лилового, кремового, голубого цветов. Если же говорить о ярких оттенках -не обходи желтые куртки и пальто, укороченные шубы розового или бирюзового цветов. Особенно популярными станут насыщенно-синий и бордо. Но не стоит забывать и о классических цветах: белый и черный. Ведь классика — есть классика, она всегда удачно подчеркнет все твои плюсы.

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Куртки

Если в твоем шкафу висит куртка цвета металлик с прошлых сезонов — смело доставай ее! Ведь металлик снова на пике популярности. Также в образ можно включить куртки из вельвета, велюра, замши. Бомберы лучше брать классического кроя — с молнией, резинками внизу и на манжетах. Остается популярной кожаная куртка, которая хорошо сочетается с различными луками. Обращай внимание и на куртки белого, желтого и других цветов, декорированные вышивкой. Эти изделия отлично дополнят образ в прохладную погоду весной или даже летом.

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Пончо возвращается

Пончо — необычная альтернатива классическим пальто. Эта верхняя одеждуа дополнит деловой образ с юбкой-карандаш или прямыми брюками, украсит лук из платья прямого покроя выше колен и сапогами-чулками. Очень романтично выглядят пончо и накидки в пудровых, нюдових оттенках. Также актуальны яркие цвета и необычные геометрические формы изделий. Обращай внимание на изделия с таким декором: бахромой; вышивкой; контрастными вставками; эклектическими рисунками; в стиле этно. Но помни, что с пончо следует быть осторожной, подбирай такой фасон и размер, чтобы подходил именно тебе. Иначе ты рискуешь потерять все свои формы.

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Пальто

Пальто — вид верхней одежды, который подчеркнет твою женственность. И однозначные его плюсы: можно носить как с кроссовками, так и с каблуками. Даже если пальто свободного кроя, то подчеркнуть женственный силуэт модели помогут пояс и ремни.

Будут модными такие варианты: пальто в клетку; модели свободного или прямого кроя; фасоны, похожие на мужские; стеганые; из вельвета; с рукавами ¾; с кожаными вставками и вставками из искусственного меха.

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Ну и супер тренды этой осени:

пальто в стиле милитари — прямой крой, отложной воротник, темные грубоватые оттенки от грязно-зеленого, темно-синего до серого. Из декора могут быть использованы металлические большие пуговицы, пояс. длинное пальто из лакированной кожи ярких оттенков: бордо, розовые, желтые, синие. пальто с хищными расцветками. teddy coat — это сочетание шубы и пальто, изготовленное из плюша, его носят по фигуре или оверсайз.

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Косухи, кожаные куртки

Первая половина осени обычно проходит с теплой погодой и без морозов. Поэтому и в этом сезоне тебе не обойтись без таких модных вещей, как: парки, кожаные куртки и косухи. Здесь ты можешь выбрать вариант по своему вкусу: классические черные, укороченные, удлиненные, байкерские из грубой кожи, коричневые, с большим воротом, который можно использовать вместо шарфа.

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Следуй своему сердцу и будешь самой модной!

Фото — iStok, Getty Images

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