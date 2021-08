Ukrainian Fashion Week FW-2021: Расписание и новости

Новый сезон Ukrainian Fashion Week стартует совсем скоро — 2 сентября! Поэтому внимательно изучить расписание и выберите показания, которые ты точно хочешь посетить. Для того, чтобы не забыть — лучше внеси в свой планнер.

В сентябре состоится 49-й Ukrainian Fashion Week. Пандемия стала настоящим испытанием для мира fashion-индустрии Украины. Ради того, чтобы все желающие смогли попасть на показы, Ukrainian Fashion Week объявил концепцию внесезонности — NO SEASON Season и начал phygital-формат проведения. Показы были открыты для всех в online-доступе. Но этой осенью Ukrainian Fashion Week наконец состоится offline.

Расписание Ukrainian Fashion Week FW-2021

Приоритетными направлениями Ukrainian Fashion Week остаются: поддержка молодых дизайнеров и устойчивое развитие моды. Именно поэтому в рамках нового сезона UFW Ukrainian Fashion Council представляет уникальный проект для молодых дизайнеров ‒ New Generation of Fashion. Это первая комплексная программа, актуальная для нескольких категорий молодых дизайнеров Украины, которые имеют различный профессиональный опыт и стремятся к успеху в сфере моды. Программа включает в себя серию лекций, индивидуальные консультации, программу менторства и создание коллекций молодыми дизайнерами-участниками проекта. Презентация коллекций New Generation of Fashion состоится 5 сентября.

И, конечно, что на осеннем Ukrainian Fashion Week не обойдется без интересных коллабораций. Поэтому на 49-м Ukrainian Fashion Week впервые пройдет выставка современного криптоарта. Для участия в выставке отберут 30 работ, которые продемонстрируют медиа и гостям Ukrainian Fashion Week. Предпочтение будет отдано работам, которые имеют определенную связь с идеями и образами современной моды, отражают ее стиль, философию и влияние на современного человека. В результате, из 30 художников отберут 7, им предложат создать коллекции NFT в коллаборации с известными украинскими дизайнерами. Это сотрудничество станет частью отдельного арт-проекта, который продолжится в феврале.

С нетерпением ждем начала Ukrainian Fashion Week!

