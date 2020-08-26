Макияж летом должен быть чрезвычайно легким и почти незаметным. Универсальность и натуральность остаются главными трендами. Однако, отдельные акценты можно сделать на губы и глаза. В макияже 2020 можно использовать неоновые цвета, которые подчеркнут сочность образа и придадут игривого настроения. Если хочешь сделать крутые фоточки в Instagram, ты просто должна знать главные тренды летнего макияжа 2020. В этом году они настолько просты, что даже не потребуют пополнения в твоей косметичке.

Макияж 2020: модные тенденции

Макияж 2020: какие тени выбрать в этом году

Знакомим тебя с ТОП-5 главных трендов в летнем макияже 2020:

«Голая» кожа

Идеальная кожа – главный бьюти тренд любого сезона. А летом, когда не хочется забивать кожу из-за жары, идея забыть о тональном кажется просто таки идеальной. Летний макияж 2020 предлагает отложить тональный до осени и попробовать обойтись без него. Попробуй уделить больше внимания уходу за кожей лица, чтобы она имела естественный ровный тон. Не забывай о солнцезащитный фактор! Маленькие несовершенства можно скрыть консилером, а жидкие румяна придадут правильной свежести твоему лицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram irinashayk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Монохром

Этим летом очень хорошо выглядит использование одного цвета в макияже. То есть, когда вы придерживаетесь одного оттенка в макияже глаз, губ и лица. В повседневной макияжа лучше выглядеть природные оттенки – карамельный, розовый, персиковый, золотистый. Для вечернего лука можно углубить цвет, а для тусовочной варианта использовать яркий тон. Такой мейк удобно делать в отпуске, ведь он требует минимум косметических средств. Фактически, с помощью Тинто можно оформить губы, глаза и щеки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram namvo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Веснушки

Говорят, что веснушками награждены те, кого поцеловало солнышко. И если природа тебя ими не наделила, то можно попробовать сделать их самостоятельно. Это могут быть временные татуировки коричневого или золотистого цвета. Или же можно использовать коричневый карандаш для бровей или хну. Главное правильно – не переусердствовать и сделать свои веснушки неяркими для более натурального эффекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Цветные стрелки

Добавь красок своем лету! Сделай это с помощью ярких стрелок! Желтый, красный, белый, неоновый – сгодится любой цвет. Отложения черную и коричневую подводки к осени. Кайфую от ярких цветов и атмосферы. Такие стрелки прекрасно подчеркнут любой цвет глаз и выделят тебя среди толпы. Цветные лайнеры доступны в бюджетных брендов, поэтому найти их будет совсем легко!

Посмотреть эту публикацию в Instagram fentybeauty 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Неоновые губы

В прошлом году Рианна выпустила помады неоновых цветов и с тех пор этот тренд просто стал синонимом лета. Неоновый макияж губ должен сделать хотя бы несколько раз каждая модница этим летом. Хотя мы остались без фестивалей, но крутые фоточки в Instagram никто не отменял. Коралловые, огненно-красные и ярко-розовые, голубые, фиолетовые, зеленые и желтые цвета помад и блесков сделают твою улыбку незабываемой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram stylecaster 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: IStock