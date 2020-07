Кажется, что макияж 2020 может быть любым, но это не так. Косметические бренды выпускают много палитр с тенями для век, чтобы визажисты могли сделать что угодно. Но тенденции в макияже всегда определяются модными показами, а оттенки – Институтом цвета Pantone. Какими же должны быть модные тени 2020, читай в нашем материале.

Макияж 2020: самые модные цвета теней сезона весна-лето

Красный, оранжевый, желтый

Классным трендом на лето станет мейк глаз в ярких солнечных цветах. Красный, оранжевый и желтый можно сочетать в технике амбре, или же использовать как моноцвет. Тогда весь образ будет ультраяркий. Горячий цвет сезона – оранж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram natalymart_beauty 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Розовый, сиреневый

Сделать легкий смоки айс можно с помощью вечных фаворитов – розового и сиреневого цветов. Они помогут смягчить образ и позволят сделать акцент в макияже на губы. Прекрасно подойдут на каждый день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mashalovaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Мятный

Пожалуй, мятный – один из самых свежих цветов в палитре. Только от одного взгляда на него по коже пробегает легкий холодок. Для лета мятный мейк глаз – то, что нужно. Если не веришь нам, то образы моделей на показе Oscar de la Renta и Cividini сезона весна-лето 2020 должны тебя убедить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram natalia.buur 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Красный, желтый и зеленый неон

Больше ядовитого цвета – запускайте неон! Не бойся быть слишком яркой, особенно, когда на улице снова появится солнышко. С неоновыми тенями красного, желтого и зеленого оттенка на любой вечеринке ты произведешь неизгладимое впечатление. Такой выбор не для стеснительных. Неон создан для девушек, которые не боятся ничего!

Посмотреть эту публикацию в Instagram makeup.coyote 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Цвет морской волны

Море волнуется раз, море волнуется два… Вот и имеешь новый крутой оттенок теней для век. Макияж 2020 не обойдется без светлой лазури или темно-синей штормовой волны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram rryuukm 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дымчатый серый

Если ты еще не готова к экспериментам в макияже, предлагаем создать серую дымку. Такой цвет для мейка использовали даже на шоу Tom Ford и Brandon Maxwell. Поэтому смело можно повторять, без страха, что кто-то назовет серой мышкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram sylwiabobelmakeup 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Золотой

Хочешь подчеркнуть свой крутой загар? Тогда классным вариантом в макияже глаз для тебя станут золотые или бронзовые тени, растушеванные по всему веку. Этим летом ты просто обязана сиять!

Посмотреть эту публикацию в Instagram kngmary 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Макияж 2020: самые модные цвета теней сезона осень-зима

Нюд, нюд и еще раз нюд! Просто кричит о нюдовых оттенках Институт цвета Pantone. Этой зимой модные тени 2020 – это пыльный розовый, серо-коричневый, выцветший беж. А все потому, что они подойдут любой девушке, независимо от цвета и подтона кожи, цвета глаз и волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bryantseva_yuliya 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также в макияже глаз 2020 можно использовать и более темные оттенки, в частности, кофейно-коричневые, болотно-зеленые, сине-зеленые и сливовые. Но тогда нужно осторожно подбирать цвет губной помады. Ты же не хочешь быть похожей на дешевую куклу.

Sorry! Maybe error link or deleted link.

В общем, для макияжа 2020 нужно выбирать более или менее универсальные палетки. Лучше, чтобы у тебя их было две-три. Одна – со спокойными цветами, которые затем можно дополнить, чтобы превратить образ в вечерний. Вторая – с яркими летними оттенками, а третья – с неоновыми кислотными цветами. И помни, что мейк – это лишь способ выражения твоего настроения и персоналити!

Фото: IStock

Читай также:

Макияж 2020: модные тенденции

Брови 2020: модные тенденции на весь год