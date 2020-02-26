Новая коллекция Moschino – это гремучая смесь 18-го века и анимэ, приправленного яркими 80-ми. Характерные элементы, синтезированные в гиперболизированных образах, создали картинку некой эфемерности и театральности, и показ скорее был похож на дефиле кукол.

Креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт, который вышел в финале шоу с поломанной рукой, упакованной в розовый бандаж, вдохновлялся при создании коллекции Французской революцией и Марией Антуанеттой.

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Пышные, немного сюрреалистичные платья в стиле Марии Антуанетты по большей части были дополнены старинными боковыми обручами, которые придавали подолу объем по бокам, при этом оставляя его плоским с передней и задней сторон.

Некоей сюрреалистичности и иронии, присущей практически всем творениям Джереми Скотта, добавляли лукам и гиперболизированные высокие парики эпохи Просвещения.

Практически во всех образах можно заметить узор toile de Jouy – архетипный узор 18-го века.

Отдельно стоит выделить платья, похожие на огромные кремовые торты. Пышные, с причудливыми узорами, словно созданные безумным кондитером для королевского бала, они вызвали восторг у публики!

Еще одной изюминкой стало платье на Джиджи Хадид, украшенное сотнями замороженных роз.

«Моя роль на этой земле только в том, чтобы распространять радость и приносить счастье», – утверждает Джереми Скотт.

По материалам vogue.com

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