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Когда Пасха в 2025 году? Дата празднования в Украине

Коли Великдень 2025: дата святкування та традиції в Україні

Когда Пасха 2025? Рассказываем о сроках, подготовке и обязательных блюдах! Напоминаем, что дата празднования Пасхи в 2025 в Украине отличается от прошлогодней. Поэтому сохраняй сайт Нового канала в закладках, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей и событий

Пасха — один из самых древних религиозных праздников, самый важный и радостный день для христиан. Приверженцы этого вероисповедания радуются воскрешению Иисуса Христа, который искупил своей смертью грехи человечества и стал символом жизни. Когда Пасха в 2025 году? Ежегодно дата переносится, потому что вычисляется по лунно-солнечному календарю.

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Когда празднуют Пасху в 2025 году?

В этом году 20 апреля римо-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху. Последний раз христиане отмечали этот праздник вместе 16 апреля 2017 года. Так что Пасха 2025 у украинцев будет одновременно с остальным миром.

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Как подготовится к Пасхе: традиции

Для многих Пасха ограничивается семейным ужином и походом в церковь с целью освятить воду и продукты. Но на самом деле Пасхе предшествует Великий пост (православный), который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля. В этот период верующие сдерживают себя в еде, уделяют больше времени молитвам и прощению окружающих. В Великий пост разрешается есть только постную пищу, без продуктов животного происхождения. А это значит, что мясо, молоко, сыр, яйца, кефир, масло, йогурт и т.д. запрещены. В определенные дни  — в Вербное воскресенье и Благовещение, в рацион можно добавлять рыбу и морепродукты.

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Обязательные пасхальные блюда

Важный атрибут праздничного стола — кулич. Это обрядовый пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа. На стол ставят также красное вино — «кровь», которую Христос пролил за грехи людей. И обязательно яйцо — символ жизни и перерождения. Традиция окрашивать варенные яйца в красный цвет связана с библейской историей: после воскрешения Иисуса Мария Магдалина протянула яйцо императору Тиберию и сказала, что оно станет красным в руках императора, что докажет чудо Воскрешения. Как гласит легенда — так и произошло.

Католическая Пасха 2025: дата, традиции и особенности праздника

Конечно, со временем яйца начали окрашивать по-разному, добавляя точечки, узоры и символику Если оно однотонное — то называется крашенка. Если в крапинку — крапанка, а с разными защитными символами и особыми узорами — писанка.

Если ты решил (-а) подготовиться к Пасхе по всем правилам и соблюдать Великий пост, на сайте Нового можешь найти много рецептов постных блюд.

Фото iStock

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