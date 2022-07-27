Томатная маска для лица, как от Tony Moly: делаем в домашних условиях

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Полезный рецепт: Томатная маска для лица

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Помидоры – это один из тех продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике. Но мало кто знает, что у этого овоща множество полезных свойств, и проявляются они не только в салате, а и  в… масках для лица! Такие самодельные beauty-средства из помидоров очищают кожу, улучшая ее цвет и даже спасают от солнечных ожогов.

Вся тайна томатного волшебства состоит в пигменте под названием ликопин, который содержится в этом овоще в больших количествах, является антиоксидантом и изнутри защищает кожу от вредного воздействия солнца! Ну а витамин К борется с обильной пигментацией, тем самым выравнивая тон кожи.Для того, чтобы приготовить маску для лица из помидоров, тебе понадобится:

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  • ½ помидора
  • 2 ст. л. обычного (желательно домашнего!) йогурта

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Размельчи половинку помидора, для этого, кстати, удобно использовать блендер, но можно справиться и с помощью вилки.  Перемешай помидорную кашу с йогуртом, и нанеси получившееся средство на кожу. Смой через 20 минут.

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Такая маска лучше всего помогает от солнечных ожогов, поэтому, если ты чувствуешь, что после пары-тройки часов на пляже печет не только лицо, можешь наносить средств и на руки, и на спину, в общем, на любые части тела.

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Существует много разных рецептов томатных масок, и у каждой из них свои свойства. Например, если смешать кашицу из одного помидора и 2 ст.л. меда, получится великолепное средство для сияния кожи.

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А если нанести на лицо маску из  одного помидора, одного желтка и 1 ст.л. пшеничной муки,   уже через 20 минут ты ощутишь, что кожа стала более гладкой и нежной. Такое средство очищает,  удаляет огрубевшие клетки и улучшает цвет лица.

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Надеемся, теперь помидоры никогда не будут лежать в твоем холодильнике без дела! Удачных экспериментов и чистой кожи.

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