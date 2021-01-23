Укрепляющая маска против выпадения волос – рецепт с коньяком в домашних условиях. Пошагово!

Перепады температур и ветер отнюдь не положительно влияют на твои волосы. Не удивительно, что мы чаще замечаем, как количество волосинок, остающихся на расческе, стремительно увеличивается. Не стоит пугаться. Это нормально! Однако можно уменьшить потери, укрепляя волосы разнообразными средствами. Одним из них является маска с добавлением коньяка от выпадения волос. Мы нашли для тебя самый простой и универсальный рецепт маски для волос с коньяком.

Укрепляющая маска против выпадения волос – ингредиенты:

1 ст. л. коньяка

1 ст. л. масла (подойдет любое!)

1 желток.

Укрепляющая маска против выпадения волос – пошаговый рецепт в домашних условиях

1.Переходим к приготовлению нашей укрепляющей маски. В глубокой миске смешай все ингредиенты, превратив их в полностью однородную массу.

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2.Специальной щеточкой или же пальцами равномерно распредели маску по волосам, начиная от корней и постепенно доходя до кончиков. Старайся при этом массажировать кожу головы – это улучшит кровообращение.

3.Укутай волосы в полиэтилен или же одень целлофановую шапочку для купания. Поверх нее намотай полотенце или шарф – они создадут эффект «теплицы», что усилит воздействие маски.

4.Через полчаса смой маску теплой водой с шампунем. Не забывай, что мыть волосы нужно два раза, и следом нанести на волосы кондиционер или бальзам.

5.Применяя такую маску 2-3 раза в месяц, ты очень скоро заметишь, что количество выпавших волосинок значительно уменьшилось!

Фото: Istock

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