Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 25 июля по 31 июля 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Друзья, впереди нас ждет непростая неделя, поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям и планируйте мудро свою жизнь.

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Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года для всех знаков зодиака

С 22 июля Солнце перешло в знак Льва и пробудет в данном положении до 23 августа. Привыкайте к повышению амбиций, изменению планов и перспектив на будущее. Львы – любят брать лучшее от жизни, поэтому каждому из знаков нужно научиться жить в новом свете. Работа над собой, повышение самооценки, изменение статуса и поиск лучшего места работы или повышение заработной платы – все это так или иначе будет актуально в ближайший месяц.

Что же касается дорогих, статусных покупок – не рекомендую в среду и четверг (27 и 28 июля) – есть большая вероятность пожалеть, соблазнившись скидками. То же касается предложений, которые вы можете получать в эти дни – тщательно продумывайте каждый шаг, не спешите с важными решениями.

Относительно семьи и отношений с родными Венера – планета любви будет в соединении с Лилит до конца недели. И это может повлечь за собой ссоры на ровном месте, сомнения, агрессию, недоразумения. Проверяйте информацию, которую вам доносят, не верьте каждому слову, ведь есть вероятность мнения окружающих поставить на ступеньку выше, чем собственную. Прислушайтесь к интуиции и лучше переждите, оставьте свое желание конфликтовать – на потом.

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Для поездок эта неделя неблагоприятна, поскольку на небе формируется аспект соединения Марса с Ураном, что вызывает высокую аварийность и уровень опасности. Будьте осторожны на дороге, не торопитесь, если есть такая возможность – перенесите поездки, а также – берегите себя. Марс – это агрессия, в военное время этот аспект означает усиление боевых действий, теракты, влечет за собой травмоопасные ситуации. Пренебрегать тревогой – не рекомендую.

Также, 28 июля наступит Новолуние, что тоже повлияет на самочувствие и уровень энергии, но об этом в следующем материале.

Будьте осторожны и, по возможности, проведите эту неделю в безопасном месте, желательно у природы.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)