Коли Молодик у липні та чого чекати кожному зі знаків зодіаку, розповіла астрологиня Юлія Мартиненко (@julie_martynenko)

Перед настанням Молодика, всі ми можемо відчувати сонливість, брак енергії та незадоволеність. Тому, раджу перевести свій фокус на прибирання навколишнього простору, багато відпочивати та вирішувати важливі справи з 30 липня.

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Молодик в знаку Лева загострить питання самооцінки, амбіцій та бажання покращити своє життя. Давайте розглянемо, що цікавого подарує Молодик, кожному знаку Зодіака. Прогноз можна дивитись по знаку Сонця та Асценденту. Нагадаю, актуальні події можуть відбуватись за 2 дні «до» та за 2 дні «після» Молодика.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Овен

Для Овнів, події стосуватимуться дітей, відпочинку та задоволень. Настане момент, коли ви скажете: «Хватить, хочу на відпочинок» – зберете родину і вирушите в міні-подорож на кілька днів, абстрагуватись. Або ж, якщо маєте діток, будете тішитись їх успіхами, розвитком та відчуєте справжнє бажання подякувати за те, що у вас є.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Телець

Тельці вирішуватимуть сімейні питання: конфлікти чи налагодження стосунків з рідними, або ж нарада з приводу покупки житла, переїзду чи ремонту. Наступний місяць зробить актуальними саме ці питання у вашому житті.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Близнюки

Увагу Близнюків, Молодик поверне в бік братів, сестер, вирішення питань з сусідами, або подорожей на невеликі відстані. Будьте пильними до того, що активізується у вашому житті та враховуйте прогноз на тиждень, плануючи поїздку.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Рак

Для Раків настає ідеальний момент підвищити самоцінність. Хто ви є, як до вас ставляться вдома та на роботі? Приділіть увагу собі, купіть річ, яку давно хотіли і взагалі, цей місяць – може змінити вас назавжди. Питання лише в тому, чи використаєте ви всі можливості? Будьте уважними.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Лев

Для Левів настає новий рік. Ви зараз святкуєте свої Дні народження і це вказує на те, що прийшов час засяяти. Змінити щось у власному житті, ви цього достойні. Влучнішого часу, аніж зайнятись зовнішністю, записатись на йогу чи змінити колір волосся просто не буде. А ще – вдалих вам покупок, бо саме зараз, з’явиться бажання змінити гардероб.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Діва

Для Дів наступний місяць буде мати характер аналізу. Залишається всього місяць до вашого Дня народження, і це час, прописати вдячності, проаналізувати попередній рік, похвалити за те, що ви встигли зробити. Поїдьте на природу, відпочиньте, уникайте великих, шумних компаній, насолодіться самотністю. Сприятливою буде також робота з психологом.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Терези

Терези – люди, що не уявляють свого життя без пари. І цього місяця, вам потрібно звернути увагу на своє оточення, друзів, однодумців. Подумайте, хто вже з вами не на одному рівні, можливо прийшов час усвідомити, що не всі друзі, якщо такими здаються. Не засмучуйтесь, якщо з кимось, ваші дороги розійдуться, натомість, Всесвіт подарує вам нових людей та нові можливості. Будьте відкриті до цього нового та сміливо запрошуйте у своє життя.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Скорпіон

Для Скорпіонів наступний місяць активізує сферу кар’єри та призначення. Настав час взяти від життя своє. Не бійтесь підвищувати ціну за свою роботу, не втрачайте можливостей та пам’ятайте про те, що в житті немає нічого неможливого.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Стрілець

Стрільці займатимуться питаннями міграції чи способами пошуку відпочинку. Планування поїздки, документи, навчання або курси – стануть важливими питаннями для вас на весь наступний місяць

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Козеріг

Для Козерогів, серпень місяць буде актуальним для теми фінансів, позик, кредитів. Хтось може отримати майно в спадок, хтось потребуватиме позики, а хтось взагалі спрямує свій капітал в зону інвестицій. Успіхів!

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Водолій

Водолії займуться темами партнерства, стосунків, перемовин. Пам’ятайте, що спокій, врівноваженість, дипломатичність були та будуть головними чеснотами у вирішенні питань. Звертайте на це увагу, і партнери вас почують.

28 липня – Молодик у Леві: прогноз для знаку зодіаку Риби

Рибам раджу звернути увагу на здоров’я, більше відпочивати. Наступний місяць сприятливий для дієт, введення нового режиму харчування, занять спортом. З любов’ю до себе – ви зможете обрати заняття до душі.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)