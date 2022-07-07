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День семьи в Украине 2022: поздравления в прозе и картинках

день семьи

Поздравления с Днем семьи в прозе и картинках. Выбирай и присылай родным! Читай в нашем материале, как поздравить с Днем семьи, любви и верности своих близких

Сегодня, 8 июля, в Украине отмечается День семьи.

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Поздравления с Днем семьи в прозе и картинках

День семьи в Украине 2022: поздравления в прозе

Известна пословица о том, что одну веточку переломить легко, а вот если они собраны в пучок – едва ли. Вот так и с семьей. Вместе куда легче противостоять жизненным невзгодам, находить выходы, бороться… А уж как сладко делить победы с родными людьми! Сегодня, в День семьи, примите искренние поздравления и пожелания о том, чтобы в вашей семье всегда царили мир, согласие, любовь, взаимовыручка и понимание!

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Пускай ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаю вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С Днем семьи, любви и верности!

День Сім'ї

Дорогой друг! В День семьи я желаю тебе домашнего уюта и тепла, пусть семейный очаг сияет искорками радости и доброты. Румяных пирогов на столе, нежных объятий родных, ласковых слов и красивых поступков. Пусть верность, любовь и взаимопонимание сопровождают твою семью еще долгие годы, а семейный фотоальбом полнится кадрами лучших мгновений!

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Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, светлого будущего, достатка и совместного развития!

День семьи в Украине 2022: поздравления в картинках

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