Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 8 липня на День Сім'ї

Сьогодні, 8 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 8 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
8 липня 2022 – 135-й день війни росії проти України. 189 день року. Всесвітній день боротьби з алергією та День без драматизму.
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Сьогодні в Україні – День сім’ї, що відзначається з 2012 року.
Також сьогодні відзначають День Февронії-русальниці.
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За православним календарем сьогодні День пам’яті святих Петра та Февронії, які вважаються християнами покровителями сім’ї та шлюбу.
Сьогодні іменини святкують Віргінія, Давид, Дементій, Денис, Євтропія, Єфросинія, Ізабелла, Костянтин, Леонід, Лівія, Петро, Прокопій, Симон, Февронія, Федір та Феодора.
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Вважається, що якщо у цей день буде спекотно, то й найближчий місяць погода буде спекотною.
Сни в ніч з 7 на 8 липня можуть виявитися віщими, тож будьте до них уважні.
Якщо чути далеко грім, наступні дні будуть дощовими.
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Сьогодні у День сім’ї ідеальний день для створення родини: реєстрації шлюбу, початку стосунків чи подання заяви до РАГСу. Все дуже символічно!
Незаміжні дівчата можуть ворожити на нареченого.
Фото: IStock