Как и сколько варить спагетти

Спагетти – это основа многочисленных итальянских блюд. Сколько вкусных соусов можно приготовить к ним! Настоящие итальянские спагетти готовятся из твердых сортов пшеницы – круглые в сечении и строго определенной длины – от 35 до 40 см. Варить их просто, но важно знать несколько важных секретов приготовления настоящего вкусного итальянского блюда.

Спагетти готовят из пшеничной муки и воды. Они бывают свежими (приготовленными собственноручно) и высушенными. Спагетти высушены подешевле, и хранятся дольше. Однако итальянцы больше всего ценят свежие спагетти.

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Чтобы ваше блюдо из спагетти получилось невероятно вкусным, их нужно уметь правильно приготовить. Новый канал расскажет тебе как правильно варить спагетти.

Как варить спагетти

Тебе нужно:

Спагетти,

вода,

соль,

масло по вкусу.

Важно спагетти варить в большой кастрюле и с добавлением большого количества воды – не менее 2 литров на 200 граммов спагетти.

Поставь кастрюлю с водой на сильный огонь и доведи до кипения. Подсоли воду – на 1 литр воды – 1 чайная ложка соли. Выложи в кипящую воду спагетти, если они сильно длинные — можно разломать их пополам. Однако лучше этого не делать и постепенно погружать спагетти в воду. Убавь огонь – он должен быть средним, чтобы вода активно кипела, но не пенилась.

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На каждой пачке спагетти написано, сколько их нужно варить. Но в среднем они готовятся 8-9 минут без крышки. Когда спагетти сварятся — выложи в дуршлаг, дай 3 минуты стечь воде, заправь по вкусу сливочным маслом.

Промывать спагетти следует только в том случае, если ты переварил их и они слиплись, или если не планируешь есть их сразу.

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