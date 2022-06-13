Як приготувати фалафель: рецепт

Фалафель – це рослинні котлетки з нуту. Найчастіше їх їдять ті, хто відмовився від м’яса, адже нут має багато рослинного білка. Проте, насправді, ця страва подобається і м’ясоїдам. Найпростіше пояснення процесу приготування – нут замочують, варять до готовності, змішують зі спеціями і добавками. Після подрібнення ліпляться невеликі кульки, які обсмажуються на сковорідці, в духовці або у фритюрі.
На перший погляд приготувати фалафель – довго та складно. проте це зовсім не так. Новий канал тобі все пояснить. Рецепт фалафелю покроково – у матеріалі.
Фалафель класичний рецепт
Інгрідієнти:
Приготування:
1. Нута замочити у 1 літрі води на 4-5 годин.
2. Після перетерти нут в блендері однорідну масу.
3. Окремо подрібнити у блендері цибулю, часник, зелень. Змішати із нутовою пастою.
4. Яйце збити, додати до загальної маси.
5. Всипати спеції, ретельно перемішати та залишити на 30 хвилин.
6. Додати борошно, вимішати тісто і скачати з нього кульки трохи більше за волоський горіх.
7. Обсмажити в киплячому маслі до золотистого кольору. Викласти на серветку, щоб стек зайвий жир.
Фото iStock
Читай також:
Готуємо гаспачо! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової