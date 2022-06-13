Як приготувати фалафель: рецепт

Фалафель – це рослинні котлетки з нуту. Найчастіше їх їдять ті, хто відмовився від м’яса, адже нут має багато рослинного білка. Проте, насправді, ця страва подобається і м’ясоїдам. Найпростіше пояснення процесу приготування – нут замочують, варять до готовності, змішують зі спеціями і добавками. Після подрібнення ліпляться невеликі кульки, які обсмажуються на сковорідці, в духовці або у фритюрі.

На перший погляд приготувати фалафель – довго та складно. проте це зовсім не так. Новий канал тобі все пояснить. Рецепт фалафелю покроково – у матеріалі.

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Фалафель класичний рецепт

Інгрідієнти:

250 г нуту

1 л води

3 ст. булгура

5 зубчиків часнику

1-2 цибулини

1 яйце

1 пучок петрушки

3 ст. меленого куміна (зіра)

1 ст. меленого коріандру

1 ч. л. порошку каррі

ч.л. чорного меленого перцю

ч.л. кайенського перцю

щіпка меленого кардамону

4 ст. борошна

1 ч. л. солі

Приготування:

1. Нута замочити у 1 літрі води на 4-5 годин.

2. Після перетерти нут в блендері однорідну масу.

3. Окремо подрібнити у блендері цибулю, часник, зелень. Змішати із нутовою пастою.

4. Яйце збити, додати до загальної маси.

5. Всипати спеції, ретельно перемішати та залишити на 30 хвилин.

6. Додати борошно, вимішати тісто і скачати з нього кульки трохи більше за волоський горіх.

7. Обсмажити в киплячому маслі до золотистого кольору. Викласти на серветку, щоб стек зайвий жир.

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