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Готовим гаспачо! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

гаспачо

Ммм, гаспачо… Постный, сытный полезный суп, который дает энергию на весь день. При одной только мысли о нем начинают течь слюнки… А знаешь ли ты, как приготовить гаспачо с насыщенным вкусом всего за 15 минут?

Мы – знаем! И готовы раскрыть все секреты. В этом материале ты найдешь пошаговый рецепт приготовления гаспачо от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой – просто, быстро и невероятно вкусно!

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Гаспачо: ингредиенты для приготовления

• Помидоры – 1 кг (нужны крупные, сочные и сладкие)
• Огурцы – 4 шт
• Базилик – 1 пучок;
• Средняя луковица (красная или салатная)
• Чеснок – 3-4 зубчика (по желанию)
• Оливковое масло – 5 ст. л.
• Бальзамик – 2 ст. л.
• Перец, соль – по вкусу
• Мякоть 2 кусков белого хлеба.

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Готовим гаспачо пошагово:

  1. Бланшируем помидоры;Как бланшировать помидоры? На каждом помидоре делаем крестообразный надрез, опускаем их в кипящую воду и оставляем на 1-2 минуты. После этого вытаскиваем помидоры из кипятка и сразу же помещаем в емкость с холодной водой с кусочками льда.
  2. С охлажденных помидоров снимаем кожицу (после бланшировки она снимается очень легко) и нарезаем их на кусочки;
  3. Чистим лук и огурцы от кожуры, после чего мелко нарезаем. Листочки базилика отделяем от веточек;рецепт гаспачо пошагово
  4. Добавляем в кастрюлю очищенные и нарезанные томаты, огурцы, лук, листья базилика, хлеб – смешиваем и перебиваем с помощью блендера;
  5. Самый важный этап: доведение до вкуса! Полученную после взбивания блендером массу необходимо посолить и поперчить, добавить пикантный соус бальзамик и оливковое масло. После этого нужно поставить супчик в холодильник, и подавать в охлажденном виде. Именно последний шаг сделает твой гаспачо любимым блюдом на всех семейных застольях!

рецепт гаспачо

Гаспачо готов! Наслаждайтесь!

Фото — iStock.com

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