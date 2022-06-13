Ммм, гаспачо… Постный, сытный полезный суп, который дает энергию на весь день. При одной только мысли о нем начинают течь слюнки… А знаешь ли ты, как приготовить гаспачо с насыщенным вкусом всего за 15 минут?
Мы – знаем! И готовы раскрыть все секреты. В этом материале ты найдешь пошаговый рецепт приготовления гаспачо от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой – просто, быстро и невероятно вкусно!
Гаспачо: ингредиенты для приготовления
• Помидоры – 1 кг (нужны крупные, сочные и сладкие)
• Огурцы – 4 шт
• Базилик – 1 пучок;
• Средняя луковица (красная или салатная)
• Чеснок – 3-4 зубчика (по желанию)
• Оливковое масло – 5 ст. л.
• Бальзамик – 2 ст. л.
• Перец, соль – по вкусу
• Мякоть 2 кусков белого хлеба.
Пирог с клубникой: вкуснейший рецепт от ведущей «Ревизор» Юлии Панковой
Готовим гаспачо пошагово:
Гаспачо готов! Наслаждайтесь!
Фото — iStock.com
Читай также:
Что приготовить из одного авокадо?
Сибас: пошаговый рецепт приготовления рыбы от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой