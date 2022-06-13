Як приготувати гуакамоле: рецепт

Гуакамоле – це універсальна мексиканська страва, яку вигадали ацтеки задовго до іспанської колонізації. Основні інгредієнти гуакамоле – це авокадо та лимонний сік. Вживати можна в якості соусу, закуски або ж гарніру.
В домашніх умовах його приготувати неймовірно просто. Тому Новий канал підготував рецепти, які можна реалізувати в домашніх умовах просто та швидко, а також поради щодо зберігання соусу.
Класничний гуакамоле
Інгредієнти:
- авокадо середнього розміру – 2 шт.;
- сік лайма – 10 мл;
- оливкова олія холодного віджиму – 5 мл;
- чорний перець – 2 мг;
- сіль – 2 мг.
Приготування:
- Вимити авокадо, розділити навпіл, вийняти кісточку, зняти шкірку.
- Змішати з лаймовим соком, подрібнити у блендері до пюре.
- Додати оливкову олію, сіль, перець та збити.
Гуакамоле з томатами та перцем
Інгредієнти:
- авокадо середнього розміру – 2 шт.;
- сік лайма – 10 мл;
- один томат
- один червоний перець (солодкий)
- оливкова олія холодного віджиму – 5 мл;
- чорний перець – 2 мг;
- сіль – 2 мг.
Приготування:
- Вимити авокадо, дістати його м’якоть та відправити її в чашу блендера.
- Після цього авокадну суміш злегка збрискуємо лимонним соком ,який ми видавлюємо з половинки лимона. Кількість цього компоненту ви регулюєте самостійно, залежно від ваших смаків.
- Тепер займемось томатами. Спочатку почистимо від шкірки. Можна це робити ножем, а можна облити овоч кип’ятком і легенько здерти її руками. М’якоть нарізаємо невеликими кубиками і відправляємо у блендер до авокадо.
- Додаємо спеції, трави та ще раз взбиваємо у блендері.
Гуакамоле за рецептом Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 1 авокадо,
- 1 червона цибулина,
- 1 перчина чілі,
- 1 зубчик часнику,
- сік половини великого лимона,
- 1 ст. л. олії,
- 2 лаваші або тортильї,
- 1 гілочка кінзи (або петрушки), дрібка солі.
Приготування:
- Розрізати авокадо навпіл, видалити кісточку і очистити від шкірки.
- Нарізати авокадо великими кубиками і перекласти у ступку.
- Червону цибулю очистити і нарізати дуже дрібними шматочками. Зубчики часнику і перець чилі теж подрібнити. Додати усе це до авокадо у ступці, вичавити туди сік половини великого лимона (якщо використовуєте лайм, тоді беріть цілий).
- Додати у ступку олію, посолити за смаком. Відокремити листя кінзи (або петрушки) від стебла, подрібнити і додати до соусу. Акуратно перемішати все у ступці товкачиком, поки всі соус не стане однорідним.
- Гуакамоле можна їсти з мексиканською тортильєю, звичайним лавашем або просто намащувати на тости.
Як зберігати гуакамоле?
Соус можна зберігати 2-3 дні у холодильнику в контейнері, який щільно закривається.
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