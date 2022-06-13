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Як приготувати гуакамоле

Як приготувати гуакамоле: рецепт

Гуакамоле – це універсальна мексиканська страва, яку вигадали ацтеки задовго до іспанської колонізації. Основні інгредієнти гуакамоле – це авокадо та лимонний сік. Вживати можна в якості соусу, закуски або ж гарніру.

В домашніх умовах його приготувати неймовірно просто. Тому Новий канал підготував рецепти, які  можна реалізувати в домашніх умовах просто та швидко, а також поради щодо зберігання соусу.

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Класничний гуакамоле

Як приготувати гуакамоле: рецепт

Інгредієнти:

  • авокадо середнього розміру – 2 шт.;
  • сік лайма – 10 мл;
  • оливкова олія холодного віджиму – 5 мл;
  • чорний перець – 2 мг;
  • сіль – 2 мг.

Приготування:

  1. Вимити авокадо, розділити навпіл, вийняти кісточку, зняти шкірку.
  2. Змішати з лаймовим соком, подрібнити у блендері до пюре.
  3. Додати оливкову олію, сіль, перець та збити.

Гуакамоле з томатами та перцем

Як приготувати гуакамоле: рецепт

Інгредієнти:

  • авокадо середнього розміру – 2 шт.;
  • сік лайма – 10 мл;
  • один томат
  • один червоний перець (солодкий)
  • оливкова олія холодного віджиму – 5 мл;
  • чорний перець – 2 мг;
  • сіль – 2 мг.

Приготування:

  1. Вимити авокадо, дістати його м’якоть та відправити її в чашу блендера.
  2. Після цього авокадну суміш злегка збрискуємо лимонним соком ,який ми видавлюємо з половинки лимона. Кількість цього компоненту ви регулюєте самостійно, залежно від ваших смаків.
  3. Тепер займемось томатами. Спочатку почистимо від шкірки. Можна це робити ножем, а можна облити овоч кип’ятком і легенько здерти її руками. М’якоть нарізаємо невеликими кубиками і відправляємо у блендер до авокадо.
  4. Додаємо спеції, трави та ще раз взбиваємо у блендері.

Гуакамоле за рецептом Євгена Клопотенка

Як приготувати гуакамоле: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 авокадо,
  • 1 червона цибулина,
  • 1 перчина чілі,
  • 1 зубчик часнику,
  • сік половини великого лимона,
  • 1 ст. л. олії,
  • 2 лаваші або тортильї,
  • 1 гілочка кінзи (або петрушки), дрібка солі.

Приготування:

  1. Розрізати авокадо навпіл, видалити кісточку і очистити від шкірки.
  2. Нарізати авокадо великими кубиками і перекласти у ступку.
  3. Червону цибулю очистити і нарізати дуже дрібними шматочками. Зубчики часнику і перець чилі теж подрібнити. Додати усе це до авокадо у ступці, вичавити туди сік половини великого лимона (якщо використовуєте лайм, тоді беріть цілий).
  4. Додати у ступку олію, посолити за смаком. Відокремити листя кінзи (або петрушки) від стебла, подрібнити і додати до соусу. Акуратно перемішати все у ступці товкачиком, поки всі соус не стане однорідним.
  5. Гуакамоле можна їсти з мексиканською тортильєю, звичайним лавашем або просто намащувати на тости.

Як зберігати гуакамоле?

Як приготувати гуакамоле: рецепт

Соус можна зберігати 2-3 дні у холодильнику в контейнері, який щільно закривається.

Фото iStock

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