Как вытащить клеща у собаки или кота? Рекомендации о мерах предосторожности

Летом гулять со своей собачкой или котом – особое удовольствие. Но стоит помнить об опасности, которая становится еще больше, чем в холодное время года – клещи. Во время прогулки в парке или в лесу риск для питомца получить укус особенно велик. Детальнее о том, как обнаружить и вытащить клещей у собак и кошек, читайте в материале Нового канала.

Период активности клещей начинается с апреля и длится до середины июля, ведь наиболее комфортная температура для них – 15–17 °C. Именно в такой период следует опасаться клещей. Чтобы уменьшить вероятность укуса клеща, животному перед поездкой на природу следует обработать тело специальным средством или дать специальную таблетку, по названиям препаратов — следует консультироваться с врачом.

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Однако, если клеща таки нашли, нужно правильно его вытащить из кожи питомца.

Чтобы правильно помочь своей собаке, важно:

Выявить клеща.

Вытащить клеща.

Обработать рану.

Как обнаружить клеща

Оказывается, выявить клеща можно только в двух случаях. В первом речь идет о профилактическом осмотре собаки, которая должна быть ежедневно после каждой прогулки. Весной и в начале лета – это очень важно. Во втором случае – если вы видите, что любимец проявляет беспокойство. Например, чешет и лижет место укуса.

Как вытащить клеща?

На самом деле сделать это достаточно просто:

Сначала на место, куда проник клещ, нанесите специальное средство (оно есть в любой ветеринарной аптеке) или масло. Это ослабит паразита.

Затем возьмите пинцет, захватите клеща близко к головке и выкручивая вытяните (по часовой стрелке).

Лучше, конечно, обратиться за помощью к ветеринару, чтобы врач смог сдать клеща на анализ. Так вы сразу узнаете, был ли клещ заразным.

После того, как паразит будет удален, обработайте рану антисептиком.

За поведением питомца следует еще немного понаблюдать, чтобы вовремя выявить возможное заражение после укуса. Если вы заметите симптомы, указывающие на пироплазмоз, то принесите питомца в клинику.

Симптомы заражения:

Температура. В начале заболевания от 41 до 42 градусов. Через несколько дней она снижается до 35-36 градусов.

Собака отказывается от корма.

Учащенное дыхание.

Апатия, слабость, паралич конечностей (речь идет о задних).

Моча красного цвета.

Расстройство пищеварения.

Бледная слизистая.

Помните, если вовремя не начать лечение, ваше животное может умереть! Относитесь ответственно к своим любимцам!

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