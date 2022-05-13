Как приготовить апельсиновый какао, чтобы гости просили добавки? Мы знаем! Читай рецепт приготовления апельсинового какао пошагово
Зима – это время «ванили»: теплые пледы, любовные романы в твердом переплете, вязаные носочки и, конечно же, горячее какао в кружке с толстыми стенками. Уверены, этот ароматный шоколадный напиток любят все! Поэтому сегодня мы хотим поделиться с вами особым рецептом какао – какао с апельсиновым ликером.
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Апельсиновый какао: ингредиенты
Готовим апельсиновый какао пошагово:
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По желанию можно посыпать напиток молотой корицей или тертым шоколадом. Приятного аппетита!
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