Новый канал>G.space>Новости

Апельсиновый какао: рецепт приготовления пошагово

Апельсиновый какао

Как приготовить апельсиновый какао, чтобы гости просили добавки? Мы знаем! Читай рецепт приготовления апельсинового какао пошагово

Зима – это время «ванили»: теплые пледы, любовные романы в твердом переплете, вязаные носочки и, конечно же, горячее какао в кружке с толстыми стенками. Уверены, этот ароматный шоколадный напиток любят все! Поэтому сегодня мы хотим поделиться с вами особым рецептом какао – какао с апельсиновым ликером.

Два в одном: курица с фасолью от Алекса Якутова

Апельсиновый какао: ингредиенты

  • апельсиновый ликер 3 ст. ложки
  • молоко 4 стакана
  • кипяток 1/3 стакана
  • какао-порошок 1/4 стакана
  • щепотка соли
  • сахар 1/2 стакана

Апельсиновый какао

Готовим апельсиновый какао пошагово:

  1. Сахар, какао-порошок и соль заливаем горячей водой. Доводим наше какао до кипения, и на небольшом огне провариваем 2 минуты.
  2. В отдельной кастрюльке греем молоко. Можно воспользоваться микроволновкой, только будьте осторожны – греть жидкости в микроволновой печи в принципе не рекомендуется. Но если уж вы решили сэкономить время, налейте молоко в глиняную кружку – стеклянные и металлические посудины использовать ни в коем случае нельзя!
  3. Вливаем теплое молоко в какао-смесь, перемешиваем и снимаем с огня.
  4. Добавляем апельсиновый ликер (можно на основе сливок) и  перемешиваем! Готово!

Что приготовить на ужин? Топ-5 полезных блюд

Апельсиновый какао

По желанию можно посыпать напиток молотой корицей или тертым шоколадом. Приятного аппетита!

Фото: istock

gspace какао модные новости правильное питание рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь