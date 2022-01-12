Два в одному: курка з квасолею від Алекса Якутова
Ідеальний лінивий рецепт після свят
Новорічні свята з численними застіллями та готуванням промайнули. Холодильник спорожнів, а стояти біля плити після кухонного марафону не хочеться. Саме час приготувати ліниву страву – курку з гарніром за авторським рецептом від кулінарного гуру Нового каналу, Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.
Вам знадобиться:
- Курка – 1 тушка
- Консервована квасоля – 1 банка
- Ліверна або кров’яна ковбаса – 1 палка
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Вершкове масло – 50 г
- Паприка – 1 ч. л.
- Чилі – дрібка
- Сіль, перець – за смаком
Готуємо страву:
- Квасолю промиваємо під проточною водою і залишаємо в друшляку, щоб зайва волога стекла.
- Цибулю та часник дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на крупній тертці. Відправляємо все на сковороду обсмажуватись.
- Додаємо чайну ложку паприки, дрібку чилі, трохи вершкового масла. Продовжуємо обсмажувати.
- Відправляємо на сковороду нарізану ліверну чи кров’яну ковбасу. Продовжуємо обсмажувати все разом.
- Висипаємо на сковороду квасолю. Просмажуємо. Доводимо до смаку улюбленими спеціями. Можна додати трохи лимонної чи апельсинової цедри для аромату.
- Курку солимо, перчимо, натираємо паприкою та вершковим маслом.
- Всередину тушки вкладаємо обсмажену квасолю. Закриваємо курку зубочистками або зашиваємо її.
- Відправляємо тушку в духовку. Спочатку смажимо за високої температури, близько 220 градусів приблизно 30 хвилин. Але краще відрегулювати свою духовку, щоб курка не пригоріла. Коли птиця підсмажиться, знижуємо температуру до 150-160 градусів та залишаємо в духовці ще на 30 хвилин.
- Через годину можна діставати курку й насолоджуватися смачною стравою з печінковими нотками. Смачного!
Якими рецептами Шеф ділитиметься з власниками та командами ресторанів у реаліті «На ножах» – дивіться весною 2022 року на Новому каналі.
Фото: Unsplash