Два в одному: курка з квасолею від Алекса Якутова

Ідеальний лінивий рецепт після свят

Новорічні свята з численними застіллями та готуванням промайнули. Холодильник спорожнів, а стояти біля плити після кухонного марафону не хочеться. Саме час приготувати ліниву страву – курку з гарніром за авторським рецептом від кулінарного гуру Нового каналу, Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.

Вам знадобиться:

Курка – 1 тушка

Консервована квасоля – 1 банка

Ліверна або кров’яна ковбаса – 1 палка

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Вершкове масло – 50 г

Паприка – 1 ч. л.

Чилі – дрібка

Сіль, перець – за смаком

Готуємо страву:

Квасолю промиваємо під проточною водою і залишаємо в друшляку, щоб зайва волога стекла. Цибулю та часник дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на крупній тертці. Відправляємо все на сковороду обсмажуватись. Додаємо чайну ложку паприки, дрібку чилі, трохи вершкового масла. Продовжуємо обсмажувати. Відправляємо на сковороду нарізану ліверну чи кров’яну ковбасу. Продовжуємо обсмажувати все разом. Висипаємо на сковороду квасолю. Просмажуємо. Доводимо до смаку улюбленими спеціями. Можна додати трохи лимонної чи апельсинової цедри для аромату. Курку солимо, перчимо, натираємо паприкою та вершковим маслом. Всередину тушки вкладаємо обсмажену квасолю. Закриваємо курку зубочистками або зашиваємо її. Відправляємо тушку в духовку. Спочатку смажимо за високої температури, близько 220 градусів приблизно 30 хвилин. Але краще відрегулювати свою духовку, щоб курка не пригоріла. Коли птиця підсмажиться, знижуємо температуру до 150-160 градусів та залишаємо в духовці ще на 30 хвилин. Через годину можна діставати курку й насолоджуватися смачною стравою з печінковими нотками. Смачного!

Якими рецептами Шеф ділитиметься з власниками та командами ресторанів у реаліті «На ножах» – дивіться весною 2022 року на Новому каналі.

Фото: Unsplash