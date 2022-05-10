Простой рецепт воздушных панкейков из манки: И никаких комочков!

В одном из выпусков гастрошоу «Хлебное зрелище» шеф азиатских «Приветов» Антон Васильев приготовил для Ивана Дорна панкейки из манки. Правда, артисту блюдо показалось чересчур жестким, но это лишь потому, что у Антона не было под рукой ни кефира, ни молока, и пришлось импровизировать с сыром маскарпоне и водой…

Но панкейки из манки могут быть очень даже вкусными и воздушными, главное – следовать рецепту и граммовкам.

Итак, записывайте, как приготовить идеальный завтрак за 10 минут и порадовать близких пышными панкейками с лимонными нотками.

Ингредиенты:

100 г манной крупы

500 мл молока или кефира

150 г сливок

1 ст. л. сливочного масла

4 яйца

1 ч. л. соли

100 г муки

3 ч. л. сахара

ванилин по вкусу

цедра с ½ лимона

Приготовление:

Шаг 1.

Молоко и сливочное масло подогреть в сотейнике и довести до кипения

Шаг 2.

Всыпать манку, постоянно перемешивая, проварить, пока не получиться достаточно густая смесь

Шаг 3.

Отделить желтки от белков. В охлаждённую смесь из манной крупы добавить желтки, цедру, ванилин, сливки и хорошенько размешать.

Шаг 4.

Белки взбить с сахаром в пышную пену.

Шаг 5.

Аккуратно вмешать в белковую смесь муку.

Шаг 6.

Манную и мучную смеси тщательно перемешать до однородности.

Шаг 7.

Жарить панкейки на предварительно разогретой и смазанной тонким слоем сливочного масла сковороде под крышкой по две минуты с каждой стороны.

Вуаля! Румяные, воздушный панкейки из манки готовы. Подавайте с фруктами, сгущенкой, вареньем или любыми другими топингами. Идеальный завтрак для поднятия настроения и хорошего начала дня!

Фото: IStock

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