Прохладное мороженое в летний зной – именно то, что нужно. А если оно еще и клубничное… Мы подготовили для вас пошаговый рецепт домашнего мороженого с клубникой, который легко и быстро можно приготовить самостоятельно! Домашние будут в восторге!

Клубничное мороженое: рецепт

300 г клубники,

250 мл жирного молока,

350 мл жирных сливок (33-35%),

4 яичных желтка,

120 г мелкого сахара

Приступаем к приготовлению!

Поставь сливки в холодильник – им нужно время, чтобы охладиться.

Тщательно разотри желтки с сахаром.

Молоко доведи до кипения, и маленькими порциями, постоянно помешивая, влей в желтково-сахарный сироп. Получившуюся смесь поставь на огонь и вари, пока она не загустеет. Важно: молочно-желтковая масса не должна закипеть!

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Через 5-7 минут выключи конфорку и оставь смесь остывать. Через 20 минут поставь ее в холодильник на 50-60 минут.

Достань сливки и хорошенько взбей венчиком или миксером. Влей к ним молочно-желтковую смесь и снова тщательно взбей. Это основа нашего мороженого! Поставь ее в морозилку на 1,5-2 часа.

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Наконец переходим к нашей изюминке, а точнее – к сочной клубничке! Ягоды промой и удали хвостики. Перебей клубнику в блендере с сахаром до консистенции пюре.

Добавь получившуюся ягодную массу к охлажденной молочно-сливочной основе и снова взбей в блендере.

Поставь мороженое в холодильник на 2-3 часа, затем достань и опять-таки взбей в блендере. Процедуру повторяй каждые 3 часа, чтобы не образовывались ледяные кристаллы.

Когда масса станет максимально твердой, расколи ее ложкой или ножом, взбей в блендере и разложи по креманкам. Наше мороженное готово!

Украсить десерт можно ягодами клубники, шоколадом и взбитыми сливками. Приятного аппетита, сладкоежки!

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