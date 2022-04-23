Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2022: где и когда смотреть?

24 апреля 2022 года в Украине светлой праздник Пасхи. Из-за войны от многих традиций в этом году придется отказаться, как, например, от присутствия на всенощной – во многих областях ее можно будет посмотреть только онлайн. Однако наблюдать Чудо Схождение благодатного огня можно будет, как всегда, в прямом эфире. Когда и где смотреть трансляция Схождения благодатного огня в Иерусалиме 2022 году, читайте в материале.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2022: Когда смотреть?

По традиции Схождения Благодатного огня, символизирующее благословение Господне, состоится в субботу перед Пасхой. Соответственно в 2022 году смотреть Схождение Благодатного огня можно 23 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2022: Где смотреть?

В Украине церемонию покажет телеканал НТН, начало— в 13:30.

Также посмотреть Схождение Благодатного огня в Иерусалиме можно на YouTube.

Например, здесь:

Или здесь:

Церемония Святого Света начинается в 10:15 утра по храмовому времени из армянской процессии, во главе с армянским православным патриархом Иерусалима, пройдя однажды вокруг Кувуклии, переходит к Армянскому приделу храма Воскресения.

В 11:00 проходит совместная церемония запечатывания Гроба.

В 11:30 в храм входит молодежь скандирующих греческого патриархата.

В 12:00 в храм прибывает греческий православный патриарх Иерусалима.

В 12:10 армянское православное духовенство вместе с представителями Коптской и Сирийской православных церквей переходит из Армянской Ризницы к Алтарю Кафоликону, где делает свое традиционное обращение к греческому православному патриарху.

В 12:20 служитель греческого патриархата вносит в Гробу Господню закрытую лампаду.

В 12:30 начинается крестный ход греческого православного духовенства. Процессия три раза проходит вокруг Кувуклии.

Греческий патриарх раздевается, стоя перед Кувуклией, где ему помогают его сослужители.

В 12:55 он вместе с армянским архимандритом входит в Кувуклию. В Кувуклии греческий патриарх и армянский архимандрит зажигают свечи Благодатным огнем, после чего передают его верующим.

В 13:10 греческий православный патриарх со своими сослужителями покидает храм. Начинается крестный ход армянского православного духовенства и верующих, сопровождаемый коптскими и сирийскими православными общинами. Молодежь греческого патриархата покидает храм.

В 14:30 завершается и армянская церемония, и армянский патриарх покидает храм.

По материалам: Википедия