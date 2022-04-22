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Простой рецепт пасхальной выпечки, с которым справится каждая хозяйка
24 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить ее без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу. Рецептов множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы. Предлагаем вам испечь ароматную паску с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала «На ножах», Шефа Алекса Якутова
Зеленый борщ из первой огородной зелени от Алекса Якутова
Вместо хлеба: картофельный лаваш на скорую руку от Алекса Якутова
Ингредиенты для опары:
Ингредиенты для теста:
Приготовление паски:
По возможности покройте паску глазурью и наслаждайтесь праздничной сдобой. Приятного аппетита!
Фото: Pixabay