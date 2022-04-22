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Паска с пряностями из минимума продуктов от Алекса Якутова

Рецепт паски с пряностями с минимумом продуктов от Алексея Якутова

Простой рецепт пасхальной выпечки, с которым справится каждая хозяйка

24 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить ее без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу. Рецептов множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы. Предлагаем вам испечь ароматную паску с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала «На ножах», Шефа Алекса Якутова

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Ингредиенты для опары:

  • Молоко – 100 мл
  • Мука – 120 г
  • Дрожжи прессованные – 20 г

Ингредиенты для теста:

  • Сахар – 70 г
  • Соль – 5 г
  • Яйца – 150 г (примерно 3 шт., немелкие)
  • Мука – 350 г
  • Пряная смесь – 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна).
  • Цукаты апельсинов – 50 г
  • Изюм – 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)
  • Масло или маргарин – 50 г

Приготовление паски:

  1. Сначала готовим опару. Для этого смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на 2 часа.
  2. Замешиваем тугое тесто. Используем опару и другие ингредиенты кроме масла и цукатов с изюмом.
  3. Когда тесто станет однородным, добавляем масло. Замешиваем до эластичности.
  4. Последними добавляем цукаты и сухофрукты.
  5. Оставляем тесто на час. Затем делаем обминку и оставляем еще на час – подходить.
  6. Разделяем тесто на две части, кладем в бумажные формы. Даем подойти. Пасочки вырастут вдвое.
  7. Выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовность проверяем шпажкой – когда тесто не будет к ней прилипать, можно вытаскивать паски.

Рецепт паски с пряностями с минимумом продуктов от Алексея Якутова

По возможности покройте паску глазурью и наслаждайтесь праздничной сдобой. Приятного аппетита!

Фото: Pixabay

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