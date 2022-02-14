День Святого Валентина: куда пойти в Киеве 14 февраля

Уже совсем скоро День святого Валентина – самый романтичный праздник года! И если вы до сих пор не решили, где его проведете, или не придумали, куда пойти на свидание 14 февраля 2022 года в Киеве, выбирайте ивент из нашей подборки и точно не прогадаете! Мы собрали интересные мероприятия, которые пройдут в День всех влюбленных в Киеве. И вам осталось только выбрать по своему вкусу и купить билетики!

Куда пойти на День святого Валентина 2022 года: кино

Uncharted: Неизведанное

Где: кинотеатры Киева

Когда: с 10 февраля

Стоимость билетов: от 80 грн

Одна из известнейших компьютерных игр оживет на большом экране! В руки неутомимого искателя приключений Натана Дрейко попадает загадочный артефакт. Именно он может привести молодого авантюриста к острову, где спрятаны сокровища мечты.

Выйду за тебя

Где: кинотеатры Киева

Когда: с 10 февраля

Стоимость билетов: от 80 грн

Неповторимая Дженнифер Лопес в романтической комедии ко Дню Влюбленных! В канун свадьбы популярная певица Кэт Валдез узнает, что жених ее предал. Чтобы отомстить бывшему, девушка предлагает жениться на незнакомце из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Но справятся ли супруги с вызовами семейной жизни?

Смерть на Ниле

Где: кинотеатры Киева

Когда: с 10 февраля

Стоимость билетов: от 80 грн

Всемирно известный детектив Эркюль Пуаро отправляется в отпуск. Это должно быть незабываемое путешествие на корабле по Нилу. И оно таки станет незабываемой, но вовсе не из-за безмятежности и легкости атмосферы. Детективу снова придется применить весь свой талант и ум, чтобы раскрыть произошедшие здесь преступления.

А также напомним, что в кинотеатрах можно посмотреть комедию «Лучшие выходные» от Atlas Weekend, в которой сыграли актеры «Первых ласточек» — Максим Девизоров и Саша Рудинский.

Куда пойти на День святого Валентина 2022: спектакли

Джульетта и Ромео

Где: Queen

Когда: 14 февраля, 20:00

Стоимость билетов – от 1000 грн.

Невероятно романтичная идея для свидания: вечер оперы и балета ко Дню Святого Валентина. Семь историй о любви на одной сцене в этот вечер. Адажио из романтического балета «Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии Уильяма Шекспира на музыку Прокофьева. Кармен-сюита на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен», фрагменты из «Щелкунчика» по мотивам сказки Гофмана и балета «Свадьба Фигаро» по мотивам оперы Моцарта. История любви из бессмертного балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского, которому более 130 лет. Адажио «Диана и Актеон» из балета «Эсмеральда» на музыку Цезаря Пуни. А также фрагмент из Шахерезады, вдохновленного балета неисчерпаемой культурой Востока на основе сказки из 1000 и 1 ночь. Ко Дню святого Валентина оперный певец Андрей Романенко дополнит исполнение арий и неаполитанской классикой.

Куда поехать на День святого Валентина

Праздничная шоу-программа «Музыка сердец»

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Когда: 14 февраля в 19:00.

Стоимость билетов: от 200 грн.

Это будет настоящее музыкальное соревнование между женщинами и мужчинами за звание «Лучших из лучших». Артисты подготовили праздничную программу для всех, кто хочет добавить огонька в отношения. Довольно неординарный вариант для свидания!

Куда пойти на День святого Валентина 2022 года: стендап

Подпольный Стендап

Где: PM Hall

Когда: 14 февраля, 19:30

Отличная идея для влюбленных с хорошим чувством юмора! У вас есть шанс отметить День влюбленных вместе с Подпольным стендапом! В этот вечер на сцене Сергей Чирков, Антон Стенюк. Аня Кочегура и Дмитрий Белоус. Крутой лайнап в сочетании с крутой атмосферой сделает ваш вечер особенным: праздничный ужин, приправленный острым юмором от лучших комиков Киева – идеальный рецепт свидания на 14 февраля!

Что подарить на День Святого Валентина парню

StandUp Love Edition

Где: Образование хаб

Когда: 14 февраля, 19:30

Стоимость билетов: от 250 грн

И еще один вариант для тех, кто хочет провести вече 14 февраля с юмором! Шутки об отношениях, темах любви и свиданий, в которых каждый найдет что-то для себя — все это ждет тебя на StandUp Love Edition. На сцене этого вечера – Олег Грюндик, Андрей Бережко, Артур Петров и Женя Бабко.

Как устроить романтический вечер на День Святого Валентина

Куда пойти на День святого Валентина 2022: концерты

Главный День Святого Валентина: O.Torvald, Геля, Tsepi и Майн

Где: Atlas

Когда: 14 февраля, 19:00

Стоимость билетов: 350 – 1400 грн

На одной сцене клуба Atlas 14 февраля такие крутые украинские исполнители, как O.Torvald, Геля, Tsepi и Майн! Отличная возможность отпраздновать День святого Валентина под зажигательные хиты в крутой компании. И интересный бонус: -20% на каждый второй билет ко Дню святого Валентина.

LAUD

Где: Caribbean Club Concert Hall

Когда: 14 февраля, 19:00

Стоимость билетов: от 490 грн

14 февраля LAUD сыграет сольный концерт, который станет презентацией нового альбома DUAL. В романтический день года вы услышите лучшие песни о любви в исполнении брутального романтика украинской поп-сцены. Помимо новых композиций прозвучат любимые поклонниками композиции «У Цю Ніч», «Вигадав», «2 Дні» и другие. Как всегда на шоу певца, вас ждут музыкальные сюрпризы и неожиданные премьеры. Концертное шоу дополнилось обновленным составом музыкантов и визуальными эффектами.

Valentine’s Day. Dasha Astafieva

Где: Osocor Residence

Когда: 14 февраля, 20:00

Стоимость билетов: 3500 грн

Специально к 14 февраля эпатажная певица готовит интригующе эксклюзивный материал в феерической концепции мероприятия. В ее сопровождении будут исполнены любимые песни из вышедших альбомов и представлены новые в совершенно ином звучании. Что Астафьева умеет лучше всего — так это удивлять неожиданными образами и мгновенно влюблять в себя. В программе вечера также зажигательные dj-сеты, праздничное настроение и самая романтичная атмосфера в самом волшебном месте столицы.

ManSound

Где: концерт холл Freedom

Когда: 14 февраля, 20:00

Настоящие эксперты в жанре acapella, вокальные гении, профессионалы, уникальные виртуозы голоса, выступающие без всякого музыкального инструмента, а звучащие как полноценный оркестр, будут петь для вас песни, которые вы любите! ManSound представит обновленную программу, в которой объединили мировые хиты, микс джазовой, классической и популярной музыки, а также новые музыкальные композиции, которые станут приятной неожиданностью!

А вот тебе предложение от Нового канала!

Нет ничего лучше, чем провести День влюбленных в особом для тебя и твоей половинке месте! Возможно, это там, где вы познакомились или впервые поцеловались. В этом месте стрелы Амура пронзают любовью ваши сердца с еще большей силой. И билеты не нужны:)

Не откроем Америку, но столь выдающийся день стоит праздновать так, как желает твое сердце. Неважно где, важно с кем! Даже если у тебя пока нет второй половинки, ты можешь встретиться со своими друзьями или близкими. Подари им свою любовь!

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