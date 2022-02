День святого Валентина 2022: куди поїхати, щоб відзначити свято

День святого Валентина наближається. Валентинки, палкі зізнання у почуттях і приємні сюрпризи – все свідчить про те, що «Love is in the air». Куди поїхати на День святого Валентина, та як незабутньо провести вихідні з коханою людиною? Наші купідончики знайшли ТОП-10 варіантів для побачення! Які саме – далі у нашому матеріалі

Романтична вечеря при свічках… Певно, це перше, що спадає на думку. Класичний та безпрограшний варіант. Але не сьогодні!

День святого Валентина випадає на п’ятницю. Це означає, що можна провести триденний вікенд разом із коханою людиною. Наприклад – влаштувати романтичну подорож Україною.

Куди поїхати на День святого Валентина

Цьогорічна зима снігом нас не образила, проте у горах завжди інша атмосфера. Тому для справжніх любителів зимової казки ми пропонуємо завітати на Закарпаття.

Такий відпочинок підкорить як активних спортсменів, так і поціновувачів зимового затишку. Дух засніжених гір та розкішна закарпатська природа не залишать байдужим жодного!

Закарпаття славиться своїми відомими лижними курортами: Драгобрат, Пилипець, Бескид. Траси різної складності підійдуть і новачкам, і професіоналам. А п’янкого кохання та блиску в очах зможе додати славнозвісне закарпатське вино. Його презентують по всій країні та навіть за кордоном!

Якщо гори не налаштовують вас на романтичний лад, День святого Валентина можна провести у Львові.

Це місто вважають одним із найромантичніших куточків України. Аромат запашної кави та свіжоспечених круасанів розтопить серце навіть Снігової королеви. А скільки ж у Львові архітектурних пам’яток, які тішать око! Оперний театр імені Соломії Крушельницької, Вірменський собор, палац Потоцьких, гора Високий замок. На особливу увагу заслуговує площа Ринок, на якій розташувалася міська Ратуша. З її вежі відкривається панорамний краєвид на місто.

Тріпоче серце від перегляду романтичних світлин на тлі Ейфелевої вежі в Instagram? Якщо поки що не маєте можливості відвідати столицю закоханих, то наступний варіант для тебе!

Чернівці, або Маленький Париж, – столиця Буковинського краю, яка знаходиться поблизу румунського кордону.

Сюди приїжджають подивитися на старовинні споруди, які додають місту особливого шарму. Будівля Ратуші, «п’яна» церква (Миколаївський собор), Кафедральний собор, органна зала. Сподобається туристам і Хотинська фортеця, споруджена у Х столітті. Її околиці нерідко стають панорамою історичних фільмів.

Куди поїхати на День Валентина закордон?

Якщо ж подорожі Україною тебе не влаштовують або ж просто хочеться змінити формат, ти звичайно ж можеш вирушити закордон. Наприклад, можна поїхати та погрітись трохи у сонячному Єгипті.

Зараз там ідеальна погода для тих, хто не любить спеку, вдень +23, а ввечері +12. Вранці і вдень ти зі своєю коханою людиною зможете позасмагати та поплавати у Червоному морі. Але ж ввечері, десь з години 16, доведеться одягати штани, куртку та, може, навіть шапку, адже зимовий вітер тут холодний. Проте Єгипет це класний варіант відсвяткувати День святого Валентина!

Ще один чудовий варіант – поїхати в Європу! Наприклад, до Праги (Чехія) – вважається одним з найромантичніших міст Європи. Її мальовничі вулички, красиві набережні й старовинні мости немов створені для романтичних прогулянок.

Празький град, вражає красою і граціозністю своєї архітектури. Але найбільшою привабливістю для закоханих він володіє у вечірній час. Після 19:00 туристів стає менше, і з’являється можливість прогулятися його спорожнілими мостовими в світлі зірок і мерехтінні ліхтарів. Прогулянка по звивистих вуличках Старого міста зачарує вас, а вже про вишукану чеської кухні і говорити нема чого.

Ще один прекрасний варіант – Будапешт (Угорщина). Це загадкове місто вразить тебе та твого коханого (кохану) своєю красою та романтикою. Задовго до свята готелі, ресторани і кафе організовують спеціальні акції, а у вітринах багатьох магазинів з’являються сердечка.

На вулицях лунає романтична музика, весь Будапешт дихає коханням! Протягом цілого дня містом їздить трамвай закоханих, а для бажаючих організовують вечірні прогулянки Дунаєм на корабликах. В День закоханих Будапешт – одне з місць на Земля, де здійснюються всі дівочі мрії.

