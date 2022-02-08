Ретроградный меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для всех знаков

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля уже начался! Читай, что ждет каждого из знаков зодиака, и готовься к предстоящим жизненным событиям. Эксклюзивный гороскоп от специалиста по Западной Астрологии Юлии Опалат (@juliaopalat) на период, когда ретроградный Меркурий вступит в свои права, — на сайте Нового канала

Ретроградный Меркурий (14 января — 4 февраля)

Планета Меркурий управляет мышлением, контактами, поездками, техникой. Поэтому в период ретроградности именно в этих сферах все идет не по плану: невнимательность, сбой техники, отмены рейсов и поездок, путаница в документах и контактах, потеря посылок. Но в то же время это идеальный период для всех дел с приставкой ПЕРЕ. Переделать, переосмыслить, переподписать, пересмотреть… Например, старые выпуски любимого выпуска Нового канала!

В ретроградном состоянии Меркурий сильнее воздействует на правое полушарие мозга, чем стимулирует творческое мышление и чувственное восприятие. Поэтому наш астролог рекомендует на таких этапах выделять больше времени для медитаций, музыки и любого творчества. Особенно сильно ощутят влияние ретроградного Меркурия те люди, кто родился в период с 13 по 17 января и с 28 января по 1 февраля.

Для чего неблагоприятен период ретроградности?

Для любых важных начинаний, особенно крупных покупок (авто, недвижимость, предметы роскоши), переездов, путешествий и поездок, вступления на новую работу, подписания договоров, хирургический операций. Исключение — люди, у которых Меркурий ретрограден в натальной карте.

Что же принесет Ретро Меркурий каждому знаку?

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Овен

Меркурий коснется сферы друзей, организаций (коллективов), интернета. Вероятно возвращение давних друзей, встреча с ними или переписка в соцсетях. Или же возвращение в старый коллектив. Вы можете вернуться к идее, которую когда-то хотели воплотить с друзьями, но всё руки не доходили. Идеальное время, чтобы обновить свой интернет-магазин, сайт или аккаунт в соцсетях, пересмотреть дружеские отношения и прекратить те, которые отжили себя.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Телец

Меркурий затронет сферу карьеры, достижений и социального статуса. Вероятно, ваше повышение по службе, регистрация брака или бизнеса отсрочится. Возможна смена начальства. Может задержаться получение диплома, свидетельства или сертификата. Остановитесь и подождите.Период благоприятен для профессиональной переподготовки, повышения квалификации.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Близнецы

Меркурий коснется сферы путешествий, образования, закона. Большая вероятность отмены/переноса рейса и путешествий, пересдачи экзамена, отсрочка решения суда, перенос рассмотрения дела. Хороший период для подачи апелляции в суд, восстановления в университете или возвращения к изучению иностранных языков. Не рекомендуется планировать поездки за границу, начинать судебный процесс (кроме апелляции) и оформление визы, или поступать в ВУЗ.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Рак

Меркурий “встряхнет” сферу финансов, секса, психологии. Вероятен возврат долгов. Или наоборот — задержки в ожидаемых выплатах. Могут возобновиться интимные отношения с бывшими или сеансы с психологом. Или всё вместе). Хорошо в этот период погашать кредиты и завершать банковские вопросы.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Лев

Под влиянием Меркурия будет сфера брака, отношений, делового партнерства. Вероятно возобновление старой проблемы в супружеских отношениях, возвращение старого врага. Либо же наоборот — возвращение бывшего супруга или давнего делового партнера. Хороший период для подготовки к свадьбе, переподписания договоров (аренды или брачного). С бракоразводным процессом лучше подождать до 4 февраля (он может затянуться или заседания будут переноситься).

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Дева

Меркурий “поднимет” вопросы здоровья, ежедневных привычек и наемной работы. Вероятно возвращение на прежнюю работу. Может возникнуть потребность переделать, доделать проект на работе или вернуться к старой бытовой проблеме и режиму дня. Кстати, возвращение в спорт и возобновление диет очень показано в этот период. Могут напомнить о себе хронические болезни. Показано плановое обследование, сдача анализов, возобновление лечения. А вот любые операции противопоказаны.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Весы

Меркурий коснется сферы детей, творчества, романтики. Возможно, вы вернетесь к старому хобби или возобновите любовную связь с бывшим. Могут подняться любые “детские “вопросы: возвращение к мысли о беременности, перевод ребенка в другой детский сад или школу. В этот период очень показана подготовка к беременности (зачатие, обследование).

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Скорпион

Ретроградность “проиграется” на сфере недвижимости и семьи. Меркурий вас может сподвигнуть на ремонт, планирование переезда, перепланировку. Переписывание документов на недвижимость. Возможна встреча с родственниками, которых вы давно не видели, или новости от них.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Стрелец

Меркурий коснется сферы транспорта, техники, общения, обучения. Показан техосмотр и переоформление машины. Но не покупка. Подождите 4 февраля. Вероятна поломка техники, отмена встречи поездок, потеря писем, посылок. Могут объявиться родственники, с которыми давно не общались. Или снова “поднимется” тема соседей. В этот период показана перепрофориентация, возобновление проф. лицензий, перепрохождение обучающих курсов.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Козерог

Меркурий затронет вопросы денег и ресурсов. Вам могут неожиданно вернуть долги или прийти запоздалые деньги за проделанную работу. Или же наоборот — отсрочится ожидаемый приход суммы. Также может сорваться или отложиться сделка. Наберитесь терпения и подождите. Возможно, нужно будет внести правки в проект, за который вам заплатят. Показаны: пересмотр зарплаты или стоимости своих услуг.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Водолей

Меркурий коснется вашей личности и вашего тела. Возможен пересмотр своего отношения к себе, самоанализ, итоги проделанной работы. Также вероятна встреча с людьми из прошлого, получение любой информации, которая касается вас. Показаны: смена имиджа, прически, макияжа, НО без инъекций и операций; диета, возвращение к фитнесу и режиму дня; хорошо продумать план продвижение личного бренда или бизнеса, подготовиться к выступлениям, поменять никнейм, фамилию.

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022: гороскоп для знака Рыбы

Меркурий затронет сферу дальних стран, изоляции, тайн, завершения. Меркурий вернет вас в вопросы, где нужно принять решение и поставить точку. Может возобновиться тайная связь из прошлого. Случится тайная встреча или переписка. Вероятно возвращение к оформлению документов на эмиграцию или поиск нужной информации в архивах. Показано: поехать в санаторий, в ретрит или устроить аскезу дома (отказ от кофе, сахара, сигарет).

Юлия Опалат, специалист по Западной Астрологии (@juliaopalat)

Мы гарантируем, что период ретроградности пройдет намного легче, если ты будешь воспринимать все происходящие помехи с юмором, как игру планеты, вооружившись советами нашего астролога.

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Фото: IStock