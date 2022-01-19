Ретроградний Меркурій: дати на 2022 рік

Що таке ретроградний Меркурій? Чому в мережі так багато жартів про нього? Як ретроградний Меркурій впливає на людину? Як правильно поводити себе в цей період, щоб не накликати біду? Відповіді на ці питання, а також дати ретроградного Меркурія у 2022 році дізнайся в цьому матеріалі

Ретроградний Меркурій – це умовне позначення оптичної ілюзії, коли здається, що планета рухається назад. Вона обумовлена різницею швидкостей спостерігачів, які перебувають на Землі, і руху Меркурія. Астрологи стверджують, коли планети стають ретроградними, області життя, за які вони відповідають, завмирають.

Напевно, кожен з нас хоч раз зустрічав в мережі меми про ретроградний Меркурій. Всі невдачі або курйозні ситуації, в які потрапляють люди, вони списують на вплив цього загадкового явища. Так що ж все-таки криється за поняттям «ретроградний Меркурій»? І чи правда, що він має великий вплив на наше життя?

Як ретроградний Меркурій впливає на людину

Вважається, що Меркурій впливає на такі сфери людської діяльності, як торгівля, навчання, фінанси, робота, обмін інформацією. Саме тому, на думку астрологів, наше життя виходить з-під контролю, коли планета починає рух у зворотний бік. Ті процеси, над якими опікується Меркурій, в період ретроградності починають загальмовуватися, ускладнюватися і навіть руйнуватися.

Дати ретроградного Меркурія у 2022 році

У 2022 році буде чотири періоди ретроградності Меркурія: з 14 січня по 3 лютого, з 10 травня по 2 червня, з 9 вересня по 2 жовтня та з 29 грудня до 18 січня 2023 року.

Ретроградний Меркурій 2022: як правильно себе поводити

У період ретроградності Меркурія потрібно особливо ретельно все розплановувати, бути уважним до свого мовлення та повідомлень, далеко не мандрувати та бути обережними з технікою. Крім того, в період ретроградного Меркурія необхідно більше часу присвячувати відпочинку та відновленню сил, розвитку старих задумів і реалізації давніх ідей, доведенні відкладених проектів до логічного завершення.

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