Гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2022 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от ближайших двенадцати месяцев. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2022 и общий гороскоп на 2022. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Тебе откроются двери больших финансовых возможностей. Наконец твою работу оценят и вознаградят! Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Овен советует не отступаться от мечт. Еще немного – и они станут реальностью. Не бойся рискованных поступков. Кто не рискует, тот не пьет шампанского!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Если верить гороскопу на неделю с 24 по 30 января для знака Телец, тебя ждут положительные перемены в жизни. В отношениях будет царить гармония и взаимопонимание. На работе тебе наконец доверят перспективный проект, о котором ты давно мечтала. Да и вообще на этой неделе тебе будет несказанно везти! Звезды также обещают, что ты получишь неожиданные, но приятные новости.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Близнецы предупреждает, что тебя ждут изменения жизненных ориентиров и переворот сознания. Но не расстраивайся, все перемены – к лучшему! Пришло время распрощаться с привычками, которые делают тебя хуже. Звезды также советуют навести порядок в шкафу: выбрось все, что не носила последние несколько сезонов. Так же следует поступить с токсичными людьми. Поверь, ты не останешься одинокой. Звезды обещают новые знакомства!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Похоже, ты слишком много берешь на свои плечи. Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Рак говорит, что ближайшие семь дней – самый благоприятный период для саморазвития и отдыха! Запишись на курсы, о которых давно мечтала, сходи в спа-салон, проведи время с семьей и друзьями. Это пойдет тебе на пользу!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Лев (23 июля – 22 августа)

Прекрати быть такой серьезной, невозможно контролировать абсолютно все. Гороскоп на неделю с 24 по 30 января говорит, что близкие нуждаются в твоем внимании. Удели им немного своего времени! Пригласи на ужин в любимый ресторан или устрой киновечер, например. Звезды обещают, что ты почувствуешь прилив положительной энергии от общения с семьей. Проживи эту неделю под лозунгом: «Дом – это твоя крепость, а дела подождут!»

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Дева (23 августа – 23 сентября)

Замечательный период, чтобы заняться тем, о чем ты давно мечтала, но откладывала «на потом». Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Дева говорит, что дела будут решаться легко и быстро. Поэтому у тебя будет достаточно времени на развлечения и реализацию заветных желаний. Звезды обещают, что на этой неделе у тебя будет много крутых идей, а твои большие амбиции помогут их реализовать. Прогнозируется рост в финансовых делах, хотя ты и так не жаловалась на них. Лишняя копеечка никогда не помешает!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Весы предупреждает: можешь на собственном опыте узнать, что значит фраза «инициатива наказуема». Вероятно, ты придумала что-то интересное, но просто не в состоянии осуществить это самостоятельно. Ты нуждаешься в помощи, а для этого стоит лишь о ней попросить. Не бойся просить совета. Все получится, не сдавайся!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Твоей стойкости может позавидовать каждый. Будь уверена, сейчас тебя ничто не остановит. Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Скорпион гарантирует, что ты закончишь важное дело. И это принесет тебе большой успех и уважение коллег. А еще звезды обещают, что на этой неделе ты встретишь человека, который перевернет жизнь с ног на голову. Этот бурный роман может перерасти во что-то серьезное.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Стрелец советует обсудить с близкими или друзьями все, что тебя беспокоит. Тебе кажется, что ты двигаешься не в том направлении? Выбрось этих тараканов из своей головы! Какая-то идея не дает тебе покоя, но ты не знаешь, как к ней подступиться? Отложения ее. Дай времени все сделать за тебя. Звезды говорят, что на этой неделе ты найдешь правильное направление.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Козерог (22 декабря – 20 января)

Бери от жизни все! Сейчас, как никогда, удача раскрывает свои объятия для тебя. Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Козерог говорит, что тебе стоит уделить время карьере. Выкладывайся на все 100%, не ленись, проявляй инициативу. Не забывай: чтобы выиграть в лотерею, сначала необходимо приобрести билет. Звезды обещают, что твоя жизнь изменится к лучшему. Будь готова к этим изменениям!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Водолей (21 января – 18 февраля)

Ко Дню влюбленных еще далеко, а неожиданные подарки ты начнешь получать уже сейчас, так говорит гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Водолей. Возможно, ты получишь сюрприз от своей половинки, а возможно – от тайного поклонника. На этой неделе твоя привлекательность усилится. От тебя просто невозможно будет отвести взгляд! Пользуйся случаем.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января для знака Рыбы обещает, что ты будешь находиться в гармонии с собой и чувствовать тихую, спокойную радость. Твои желания будут осуществляться, а планы будут реализовываться. Особенно это будет касаться любовных дел. Если ты пока одинока, не беда! На этой неделе звезды сведут тебя с любовью всей твоей жизни.

Фото: IStock