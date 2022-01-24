Ретроградний меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для всіх знаків

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого вже розпочався! Читай, що чекає на представників кожного знаку зодіаку, і готуйся до майбутніх життєвих подій. Ексклюзивний гороскоп від спеціаліста з Західної Астрології Юлії Опалат (@juliaopalat) на період, коли ретроградний Меркурій набуде своїх прав — на сайті Нового каналу

Ретроградний Меркурій (14 січня – 4 лютого)

Планета Меркурій управляє мисленням, контактами, подорожами, технікою. Тому в період ретроградності саме у цих сферах все йде не за планом: неуважність, збій техніки, скасування рейсів та поїздок, плутанина в документах та контактах, втрата посилок. Але водночас це ідеальний період для всіх справ із приставкою ПЕРЕ. Переробити, переосмислити, перепідписати, переглянути… Наприклад, старі випуски улюбленого випуску Нового каналу!

У ретроградному стані Меркурій сильніше впливає на праву півкулю мозку, чим стимулює творче мислення і чуттєве сприйняття. Тому наш астролог рекомендує на таких етапах виділяти більше часу для медитацій, музики та будь-якої творчості. Особливо сильно відчують вплив ретроградного Меркурія люди, які народилися в період з 13 по 17 січня та з 28 січня по 1 лютого.

Для чого несприятливий період ретроградності?

Для будь-яких важливих починань, особливо великих покупок (авто, нерухомість, предмети розкоші), переїздів, подорожей та поїздок, вступ на нову роботу, підписання договорів, хірургічних операцій. Виняток – люди, в яких Меркурій ретроградний у натальній карті.

Що принесе ретроградний Меркурій кожному знаку?

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Овен

Меркурій зачепить сфери друзів, організацій (колективів), інтернету. Ймовірне повернення давніх друзів, зустріч із ними чи переписка в соцмережах. Або ж повернення до старого колективу. Ви можете повернутись до ідеї, яку колись хотіли втілити з друзями, але руки не доходили. Ідеальний час, щоб оновити свій інтернет-магазин, сайт або акаунт у соцмережах, переглянути дружні стосунки та припинити ті, що віджили себе.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Телець

Меркурій торкнеться сфери кар’єри, досягнень та соціального статусу. Ймовірно, ваше підвищення по службі, реєстрація шлюбу або бізнесу відстрочиться. Можлива зміна начальства. Може затриматись отримання диплома, свідоцтва чи сертифіката. Зупиніться та зачекайте. Період сприятливий для професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Близнюки

Меркурій торкнеться сфери подорожей, освіти, закону. Велика ймовірність скасування/перенесення рейсів та подорожей, перескладання іспиту, відстрочення рішення суду, перенесення розгляду справи. Хороший період для подання апеляції до суду, поновлення в університеті або повернення до вивчення іноземних мов. Не рекомендується планувати поїздки за кордон, розпочинати судовий процес (крім апеляції) та оформлення візи, а також вступати до вишу.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Рак

Меркурій «струсне» сферу фінансів, сексу, психології. Імовірне повернення боргів. Або навпаки – затримки в очікуваних виплатах. Можуть відновитись інтимні стосунки з колишніми чи сеанси з психологом. Або все разом. Добре в цей період погашати кредити та закривати банківські питання.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Лев

Під впливом Меркурія буде сфера шлюбу, стосунків, ділового партнерства. Ймовірне відновлення старої проблеми в подружніх відносинах, повернення старого ворога. Або ж навпаки – повернення колишнього чи давнього ділового партнера. Хороший період для підготовки до весілля, перепідписання договорів (оренди або шлюбного). З шлюборозлучним процесом краще почекати до 4 лютого (він може затягнутися або засідання переноситимуться).

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Діва

Меркурій «підніме» питання здоров’я, щоденних звичок та найманої роботи. Можливе повернення на колишню роботу. Може виникнути потреба переробити, доробити проект на роботі або повернутися до старої побутової проблеми та режиму дня. До речі, повернення у спорт та відновлення дієт дуже рекомендовано в цей період. Можуть нагадати про себе хронічні хвороби. Рекомендується планове обстеження, здавання аналізів, відновлення лікування. А ось будь-які операції протипоказані.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Терези

Меркурій торкнеться сфери дітей, творчості, романтики. Можливо, ви повернетесь до старого хобі або поновите любовний зв’язок з колишнім. Можуть піднятися будь-які «дитячі» питання: повернення до думки про вагітність, переведення дитини в інший дитячий садочок або школу. У цей період дуже рекомендовано підготовку до вагітності (зачаття, обстеження).

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Скорпіон

Ретроградність позначиться на сфері нерухомості та сім’ї. Меркурій може спонукати вас на ремонт, планування переїзду, перепланування. Переписування документів на нерухомість. Можлива зустріч із родичами, яких ви давно не бачили, або новини від них.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Стрілець

Меркурій торкнеться сфери транспорту, техніки, спілкування, навчання. Рекомендований техогляд та переоформлення машини. Але не покупка. Зачекайте до 4 лютого. Імовірна поломка техніки, скасування зустрічей, поїздок, втрата листів, посилок. Можуть з’явитися родичі, з якими давно не спілкувалися. Або знову «підніметься» тема сусідів. У цей період рекомендовані перепрофорієнтація, відновлення професійних ліцензій, перепроходження навчальних курсів.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Козеріг

Меркурій порушить питання грошей і ресурсів. Вам можуть зненацька повернути борги або прийти запізнілі гроші за виконану роботу. Або навпаки – відстрочиться очікуваний прихід суми. Також може зірватися або відкластися угода. Наберіться терпіння й зачекайте. Можливо, потрібно буде внести редагування у проект, за який вам заплатять. Рекомендовано перегляд зарплати чи вартості своїх послуг.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Водолій

Меркурій торкнеться вашої особистості та вашого тіла. Можливий перегляд свого ставлення до себе, самоаналіз, результати виконаної роботи. Також вірогідна зустріч із людьми з минулого, отримання будь-якої інформації, яка стосується вас. Рекомендовано зміну іміджу, зачіски, макіяжу, але без ін’єкцій та операцій. Рекомендується дієта, повернення до фітнесу та режиму дня. Потрібно добре продумати план просування особистого бренду чи бізнесу, підготуватися до виступів, поміняти нікнейм, прізвище.

Ретроградний Меркурій з 14 січня по 4 лютого 2022 року: гороскоп для знаку Риби

Меркурій торкнеться сфери далеких країн, ізоляції, таємниць, завершення. Поверне вас до питань, де потрібно прийняти рішення та поставити крапку. Може відновитися таємний зв’язок з минулого. Відбудеться таємна зустріч чи листування. Ймовірне повернення до оформлення документів на еміграцію чи пошук потрібної інформації в архівах. Рекомендовано поїхати до санаторію, в ретрит або влаштувати аскезу вдома (відмова від кави, цукру, сигарет).

Юлія Опалат, спеціаліст із Західної Астрології (@juliaopalat)

Ми гарантуємо, що період ретроградності мине значно легше, якщо ти будеш сприймати всі перешкоди з гумором, як гру планети, озброївшись порадами нашого астролога.

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Фото: IStock