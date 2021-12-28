Выходные в январе 2022: будут ли дополнительные выходные

Выходные в январе 2022: сколько будем отдыхать?
Сколько выходных будет в январе 2022 года в Украине? Ответ на этот вопрос хотят знать все, кто хочет уже распланировать зимнее веселье после Нового Года. Именно поэтому мы подготовим тебе новость-напоминание. Читай и планируй свои выходные в первом месяце 2022 года.
В январе 2022 года украинцев ждет 10 обычных выходных, которые выпадают на субботу и воскресенье, а также два бонусных. Дополнительный выходной в январе 2022 появится третьего числа через Новый год. Также выходным станет и седьмое января – православное Рождество.
Итак, выходные дни январе 2022 года:
1 и 2 января – суббота и воскресенье,
3 января – понедельник,
7 января – пятница,
8 и 9 января – суббота и воскресенье,
15 и 16 января – суббота и воскресенье,
22 и 23 января – суббота и воскресенье,
29 и 30 января – суббота и воскресенье.
Поздравляем с грядущими праздниками!
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