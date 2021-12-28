Не знаєте, які гарячі страви на Новий рік приготувати? Ми підкажемо! Дізнайтеся рецепти п’яти запашних смачних страв, які сподобаються вашим гостям. Покрокові рецепти гарячих страв для новорічного меню 2022 вже розписані у цьому матеріалі. Почнімо?

Топ-5 гарячих страв до Нового року

Курячі гомілки у медовому соусі

Інгредієнти

1 кг курячих ніжок,

100 гр рідкого меду,

зубчик часнику,

2 столові ложки лимонного соку,

150 гр соєвого соусу,

ложка зернистої гірчиці.

Промийте курячі ніжки та зріжте лишній жир. В окрему тарілку додайте мед, лимонний сік, гірчицю та розчавлений часник. Дайте соусу постояти 5 хвилин. Залийте курячі гомілки соусом, перемішайте та залиште маринуватися на дві години.

Розігрійте духовку на 180 градусів, викладіть м’ясо та залийте залишками соусу. Запікайте протягом 40 хвилин.

Все, запашні курячі гомілки можна подавати до столу!

Теплий салат із гарбузом

Інгредієнти

300 гр гарбуза,

200 гр шинки,

100 гр рукколи,

150 гр пармезану,

50 гр очищеного насіння гарбуза,

перець, морська сіль, коріандр за смаком,

3 ст ложки бальзамічного оцету.

Поріжте гарбуз та пармезан на невеличкі шматочки. Подрібніть часник. Промийте рукколу. Підсмажте насіння гарбуза на сухій сковороді. Змішайте у тарілці перець, сіль, часник, коріандр та бальзамічний оцет та додайте туди гарбуз. Гарно перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте гарбуз у маринаді протягом 25 хвилин до золотистого кольору.

Додайте в тарілку подушку із рукколи, покладіть пармезан та шинку. Додайте шматочки теплого запеченого гарбуза. Злегка струсіть тарілку та додайте трохи соусу-маринаду. Прикрасьте смаженим гарбузовим насінням. Смачного!

Стейки зі свинини

600 гр свинини (з лопатки, стегна, шиї),

10 гр масла,

сіль та перець за смаком,

Очистіть м’ясо від плівок та зайвого жиру. Поріжте на стейки та обсмажте на дуже гарячій сухій сковороді з обох боків до золотистої скоринки, періодично його перевертаючи.

Розігрійте духовку до 180 градусів, збризніть противень оливковою олією та просмажте вже напівготове м’ясо 10 хвилин. Готово!

Шашлички із курки та овочів

Інгредієнти

250 гр курячого філе,

100 гр печериць,

5 помідорів чері,

довгі шпажки,

сіль та перець за смаком.

Помийте куряче філе, очистіть від плівок та поріжте кубиками середнього розміру. Поперчіть та посоліть, гарно перемішайте. Підсмажте курку 5 хвилин на пательні із олійкою. Помийте печериці та поріжте шматочками середнього розміру. Помийте помідори та розріжте навпіл.

Візьміть шпажки та нанизуйте курку, помідори та печериці по черзі. Готові шашлички просмажте на сковорідці з олією чи маслом 15 хвилин. А при бажанні запечіть у духовці, розігрітій на 150 гр, протягом 5 хвилин.

Готові шашлички при подачі можна збризнути лимонним соком та прикрасити подрібненою зеленню.

Котлети по-київськи

Інгредієнти

4 курячі грудки,

50 гр масла,

2 яйця,

200 гр панірувальних сухарів,

200 гр нарізаної зелені (петрушка, кріп, кінза за бажанням)

200 гр борошна.

Курячі грудки очистіть від плівок та непотрібного жиру. Розріжте уздовж на дві або три пласкі частини, залежно від величини шматка. Злегка відбийте м’ясо. Поперчіть та посоліть.

Візьміть тепле масло, додайте потрібнену зелень та змішайте. Сформуйте невеликі кульки.

Візьміть одну м’ясну заготовку, покладіть кульку масла із зеленню та скрутіть рулетик, загорнувши краї всередину, щоб масло не витікло.

Взбийте яйця та підготуйте борошно та сухарі для обвалювання. Заготовку котлетки обмокніть у яйця, потім у борошно і у фіналі – у панірувальні сухарі. Коли всі заготовки будуть готові, залиште їх у морозилці на 15 хвилин.

Підготуйте фритюр (олія, що кипить, має покривати котлетки) та просмажте протягом 10 хвилин. Щоб котлетки не були сирими усередині, протушіть їх у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом10-15 хвилин. Готово!

Гарного та смачного застілля!

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