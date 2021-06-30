Читая состав магазинных пудингов, пропадает желание их покупать: сплошные добавки и эмульгаторы. Поэтому мы решили найти простой и понятный рецепт домашнего шоколадного пудинга, чтобы ты могла приготовить его самостоятельно и угостить всю семью!

Итак, чтобы приготовить шоколадный пудинг в домашних условиях, тебе понадобится:

Ингредиенты

400 мл молока 2 ст. л. сахара 2 ст. л. какао 2 ст. л. молотого лесного ореха 2 ст. л. крахмала

Что ж, вот и все ингредиенты.

Приступаем к приготовлению!

1. Молоко подогрей на небольшом огне, но не доводи до кипения.

2. Сними кастрюльку с конфорки и всыпь в молоко остальные ингредиенты, постоянно помешивая.

3. На протяжении 5 минут взбивай венчиком получившуюся смесь.

Если у тебя орехи цельные, можешь их не измельчать в муку, а поколоть острым ножом на маленькие кусочки. Это добавит пудингу «изюминку».

4. Поставь смесь на плиту, включи огонь и доведи до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой.

5. Когда на поверхности появятся пузыри, сними пудинг с огня и отставь на несколько часов остывать. Можешь даже, когда он достаточно остудится, поставить блюдо в холодильник на два часа: так получится еще вкуснее!

Наш десерт готов! Подавай пудинг в розеточках или стаканах, а сверху можешь посыпать орешками. Приятного аппетита!

Фото: IStock

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