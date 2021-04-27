Пасха 2021 уже близится. Православные отмечают этот светлый праздник 2 мая. Мы уже рассказывали, как самостоятельно испечь пасочку, как красиво покрасить яйца. А теперь время подумать и о твоем праздничном образе, важной деталью которого является маникюр.

Мы собрали оригинальные дизайны ногтей с тематическими рисунками, чтобы тебе не пришлось выдумывать что-то самой! Выбирай вариант по душе, и записывайся к мастеру. Времени совсем мало!

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