Мансаф из баранины и риса: рецепт арабского блюда

Побывав в Иордании на съемках «Орла&Решки», певица не упустила возможность попробовать местный деликатес. И не пожалела

Ма́нсаф — это традиционное иорданское блюдо из баранины в соусе из ферментированного сушеного йогурта «джамида» с рисом или булгуром. По центру обязательно должна торчать вареная голова барана — для украшения, но при желании ее можно и съесть. Некоторые, например, просят официанта разрезать голову и достать оттуда мозги!

Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывает Новый канал, певица Надя Дорофеева попробовала мансаф и осталась приятно удивлена.

— Я обожаю вкусно поесть, и местная кухня меня приятно удивила. Я впервые попробовала традиционное иорданское блюдо мансаф из баранины и риса, — рассказала Надя Дорофеева Новому каналу. — Мне сразу порекомендовали есть его рукой – мол, так еще вкуснее. Главное – делать это правой рукой, потому что левая у иорданцев считается грязной. Не могу сказать, что это было удобно, но само блюдо оказалось очень вкусным – нежнейшее мясо, рис, соус, ммм…

В Иордании это блюдо считается праздничным — его готовят по особым случаям и на большую компанию. Попробовать приготовить мансаф дома можете и вы, правда, без бараньей головы по центру.

Ингредиенты:

баранина (плечевая часть с костью) – 1,5 кг;

рис (басмати или жасминовый) – 2 стакана;

джамид (сушеный йогурт) – около 300 г;

мягкое топленое масло – 2 ч. л.;

лук репчатый – 2 шт.;

специи для мансафа (куркума, заатар, донник, ромашка, мята, кардамон) – 1 ч. л.;

корица – 1/2 ч. л.;

лавровый лист – 2-3 шт.;

кардамон – 10 шт.;

гвоздика – 5-6 шт.;

черный перец горошком – 10 шт.;

лимонный сок – 1/2 ч. л.;

сахар – 1/2 ч. л.;

соль – по вкусу;

растительное масло – 2-3 ст. л.;

очищенный миндаль – для подачи;

кедровые орехи – для подачи;

свежая петрушка – для подачи;

тонкий лаваш – для подачи.

Способ приготовления:

Залейте джамид холодной водой и оставьте на ночь. Нарежьте мясо на куски, сложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Как только вода закипит, слейте бульон и промойте мясо. Затем положите его в чистую кастрюлю и опять залейте водой. Добавьте в кастрюлю очищенный лук, лавровый лист, кардамон, гвоздику, черный перец, корицу, немного соли, сахар и лимонный сок. Накройте все ингредиенты крышкой, доведите до кипения и варите еще полчаса. Джамид измельчите в блендере, чтобы не было комочков. Можно делать это вместе с водой, в которой он замачивался. Затем доведите джамид до кипения, постоянно помешивая. Как только йогурт закипит, добавьте к нему мясо и стакан мясного бульона, предварительно процедив его, а также одну чайную ложку топленого масла и специи для мансафа. Варите еще 40 минут. Тщательно промойте и просушите рис. В отдельную кастрюлю положите чайную ложку топленого масла и 1-2 столовых ложки растительного масла. Поставьте на огонь, через несколько минут добавив в емкость рис. Пожарьте его несколько минут, периодически помешивая. Далее залейте рис кипятком в пропорции один к двум, добавьте соль и варите, пока рис не будет готов. Обжарьте миндаль и кедровые орехи на одной столовой ложке растительного масла. Подготовьте блюдо к подаче — для этого понадобится большой плоский круглый поднос. Вылейте на него немного молочного соуса, в котором варилось мясо, застелите лавашем и выложите весь рис. Наверх выложите мясо и еще раз полейте соусом. Обсыпьте поджаренными орехами и украсьте мелко нарезанной петрушкой. Приятного аппетита!

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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